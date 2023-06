Arthur aux manettes de "The Wheel, le cercle de 7" sur TF1 : "On a remis les anonymes au centre du jeu"

Pour se qualifier, les 3 candidats de chaque manche devront valider 7 thématiques. À chaque question, une des 7 célébrités sera désignée au hasard par la roue pour les aider. À la moindre erreur, le candidat retourne au sous-sol pour laisser sa place à un autre candidat. Sauf si la roue décide de le faire remonter…

"La mécanique est puissante et le décor est vraiment dingue. C'est un truc hypnotique. Une fois qu'on entre dans l'émission, on n'en sort plus", estime Arthur. "On a un peu repimpé le format en intégrant du public et prenant des codes d''À prendre ou à laisser'. J'ai réussi à refaire ce que j'avais fait sur ce jeu : amener le candidat - et le public - du rire aux larmes. On y retrouve aussi un peu l'esprit moqueur que j'avais sur cette émission", avoue l'animateur.