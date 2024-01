Bruce Toussaint aux commandes de "Bonjour ! La matinale TF1" : "Le matin, j'adore traverser la maison endormie"

À partir du 8 janvier, il réveillera les téléspectateurs de TF1 tous les matins du lundi au vendredi avec "Bonjour ! La matinale TF1". Diffusée entre 7h et 9h30, cette nouvelle émission d'accueil se veut chaleureuse et proche des téléspectateurs. Nous avons demandé à Bruce Toussaint ce qu'il aimait le plus au petit matin, mais aussi ce qu'il n'aimait pas du tout.

Il avait dit qu'il ne ferait plus de Matinale. "J'ai replongé !", s'amuse Bruce Toussaint, qui prend ce lundi 8 janvier les manettes de "Bonjour ! La matinale TF1". Le journaliste sera à l'antenne les jours de la semaine entre 7h et 9h30 pour une émission d'accueil qui mêlera information et bonne humeur.

À ses côtés, on retrouvera une joyeuse bande de seize chroniqueurs qui aborderont des sujets divers et variés. Une partie fait déjà partie de la maison comme Christophe Beaugrand, Karima Charni, Laurent Mariotte, Anaïs Grangerac, Julie Tomeï, Jean-Marie Bagayoko, Garance Pardigon, Hélène Mannarino, Adrien Gindre, Stefan Etcheverry, Julien Arnaud et Ange Noiret. Tandis que d'autres viennent de diverses chaines comme Maud Descamps, le docteur Vincent Valinducq, Benjamin Müller ou encore Monique Younès.

Mon fils de 19 ans m'a prévenu que je risquais de le croiser au petit matin ! Bruce Toussaint

Tous mettront leur réveil à sonner tôt, voire très tôt. Pas de quoi effrayer Bruce Toussaint qui, à 50 ans, n'en est pas à sa première matinale. Il a notamment présenté celle de Canal+ (de 2004 à 2008), d'iTélé (de 2013 à 2016) et de France Info (de 2017 à 2018). Rompu à l'exercice, il sait ce que c'est que de se lever aux aurores. D'ailleurs, y a-t-il des choses qu'il aime particulièrement le matin ?

"J'aime bien traverser la maison endormie et savoir que tout le monde va bien", nous a confié le journaliste. "Cela dit, mon fils de 19 ans m'a prévenu que je risquais de le croiser au petit matin lorsqu'il rentrera de ses folles soirées !". S'il n'est pas café – "J'en bois pour me réveiller, mais je suis plutôt fan de jus de fruits" – Bruce Toussaint aime aussi les viennoiseries. "C'est un truc vraiment interdit parce qu'il faut faire attention, mais j'adore ça le matin".

Je déteste le bruit du réveil Bruce Toussaint

Même si le réveil pique un peu, l'avantage de partir très tôt de chez soi, c'est d'être seul sur la route. "Ça roule très bien à 4h du matin (Rires). Paris est une ville complètement différente !", s'amuse le journaliste qui apprécie aussi de lire la presse. "J'aime être le premier à découvrir les informations. C'est vraiment un plaisir de journaliste".

Si travailler le matin a ses avantages, il y a des choses que Bruce Toussaint a du mal à supporter. "Je déteste le bruit du réveil. Cela dit, c'est vrai que je pourrais y remédier en personnalisant la sonnerie. Je mettrai 'Lovely day' de Bill Withers que j'adore".

Quand on est en matinale, chaque minute compte Bruce Toussaint

Une autre chose qui l'agace le matin : revenir sur ses pas. "Je suis très tête en l'air et je déteste devoir faire demi-tour parce que j'ai oublié quelque chose. Et ça m'arrive quand même très fréquemment ! Quand on est en matinale, chaque minute compte car on essaie de consacrer le plus de temps au sommeil", poursuit Bruce Toussaint, qui met 20 minutes à se préparer, "pas une de plus".

En parlant de sommeil, est-il plutôt couche-tôt ou couche-tard ? "Le soir, je me couche toujours tard, vers 23h, même quand je suis en matinale. Mais c'est vrai que certains soirs, j'aimerais bien profiter d'un diner prolongé entre amis ou d'un spectacle", avoue le journaliste, qui n'aime pas, en hiver, terminer la matinale alors qu'il fait encore nuit dehors. Mais heureusement, son équipe sera là pour lui remonter le moral.