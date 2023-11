NRJ Music Awards : qui est Paul Russell, la star de TikTok attendue à Cannes ?

S’il fallait une preuve supplémentaire de la puissance de TikTok en 2023, le cas de Paul Russell est à étudier dans toutes les écoles de marketing. Invité à se produire ce vendredi soir lors de la cérémonie des NRJ Music Awards sur TF1, ce rappeur et chanteur texan basé en Californie n’avait qu’une poignée de singles à son actif lorsqu’il a posté, le 29 juin dernier, une vidéo de 21 secondes dans laquelle on le voyait fredonner les paroles de "Lil Boo Thang", un titre qui sample "Best of My Love", un classique du girl group soul The Emotions, paru en 1977. À l'époque, il ne gagne pas encore sa vie de la musique et travaille au service financier d'une firme high tech.

En quelques heures, ce court moment de bonne humeur génère des millions de vues et des dizaines de milliers de "créations originales", chacun y allant de sa propre chorégraphie dans sa chambre, son jardin, en plein centre-ville ou au bord de mer, en solo ou en couple. Au fil des jours, le public réclame la version complète de la chanson. Ce qui permet à son auteur d’attirer l’attention du label Arista qui lui propose un contrat et publie la version intégrale de "Lil Boo Thang" le 18 août. Elle cumule à ce jour plus de 63 millions d’écoutes en streaming. Et entre temps Paul Russell a présenté sa démission à son employeur.