Casting, totem maléfique, bêtes sauvages… tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle saison de "Koh-Lanta"

Fin d’une histoire, donc. Et début d’une autre aux Philippines qui avaient déjà accueilli le tournage en 2007 et 2008. C’est sur les îles Calamian plus précisément que 24 candidats, 12 hommes et 12 femmes, âgés de 20 à 52 ans, répartis en trois équipes au départ, se sont affrontés à l’automne 2021. Tous sont inconnus des téléspectateurs. Mais pas pour longtemps puisque dès le premier épisode, que nous avons pu voir en avant-première, des personnages singuliers sortent du lot.

Parmi eux l’impayable Jean-Philippe, 36 ans, un peintre dans le bâtiment brut de décoffrage et un peu trop sûr de lui. La pétillante Anne-Sophie, 34 ans, coach sportive qui n’est autre que l’épouse du footballeur Anthony Mounier. Le fonceur Colin, 25 ans, un digital manager suisse aux abdos luisants. L’énergique Samira, 34 ans, ex-handballeuse championne de France et du Maroc. Et à l’opposé le benjamin Mattéo, 20 ans, un danseur classique timide, mais déterminé, que ses rivaux auraient tort de sous-estimer…