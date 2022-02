Céline éliminée de "Koh-Lanta" : "Je n’ai pas eu le temps de montrer qui j’étais"

Lors du conseil, vous racontez une atmosphère de méfiance, de parano sur le camp. Mais c’est un peu toujours comme ça dans "Koh-Lanta", non ?

Bien sûr j’étais au courant de ces histoires de stratégies avant de faire "Koh-Lanta". Mais ce n’est pas dans mes habitudes. Je suis plutôt quelqu’un de franc, je dis les choses en face et de toute façon tout se voit sur mon visage. Après, ça aurait pu passer. Mais plein de petits trucs ont fait que je suis sortie la première et que je n’ai pas pu montrer ce que je valais. Et surtout qui j’étais.

Qu’aviez-vous envie de démontrer en faisant "Koh-Lanta" ?

Mon but premier, c’était quand même de gagner les 100.000 euros pour offrir une maison à mes enfants. Donc la motivation, je l’avais. Après, je voulais aussi montrer que même si on n’a pas un physique de sportif, on peut gagner "Koh-Lanta". On peut tous y arriver si on a la rage au fond de soi.