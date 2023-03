Christine éliminée de "Koh-Lanta" : "Avant le dépouillement, je savais que ce serait moi"

C'était la candidate la plus âgée encore en lice dans "Koh-Lanta : le feu sacré". Christine, l'éducatrice canine de 49 ans, a été éliminé lors de l'épisode 6 diffusé mardi 28 mars soir sur TF1. Une étape mémorable pour l'équipe jaune, puisque après avoir remporté l'épreuve de confort, ils ont perdu Martin, victime d'une vilaine blessure à la cheville. La suite ? Une épreuve individuelle remportée par Gilles... puis une défaite lors de l'épreuve éliminatoire. Lors d'un conseil express sur la plage, la Girondine a hérité de cinq voix contre deux en défaveur de Tania. Tout sauf une surprise pour elle...

Sur le moment, avez-vous compris ce vote contre vous ?

Je n’ai pas eu besoin de comprendre. Avant même le dépouillement, je savais que ce serait moi. D’abord en raison de l’infériorité (numérique, ndlr) des anciens rouges dans cette nouvelle équipe des jaunes. Mais aussi à cause d’une intégration difficile car j’avais le sentiment que l’île appartenait aux anciens jaunes.

Vous ne vous sentiez vraiment pas à votre place sur le camp ?

Pas du tout. Aucun des anciens rouges ne s’est jamais senti pleinement jaune. Que ce soit moi, Martin ou Tania, on nous a toujours fait sentir que nous étions d’anciens rouges. Par exemple, si Laura s’était plainte des arêtes dans le poisson, on ne lui aurait rien dit alors que moi, on m’aurait tout de suite reproché de me mêler de ce qui ne me regarde pas ! Mais c’est de bonne guerre, ça fait partie de l’aventure "Koh-Lanta".