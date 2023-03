"Comme mon fils" : Tomer Sisley bouleversant en voyou au grand cœur, dans une fiction tirée d'une histoire vraie

"C'est une histoire qui me touche, d'autant qu'elle s'est vraiment passée", admet Tomer Sisley. Comme mon fils s'inspire en effet de l'incroyable histoire entre Jean-Marie Drouet et Ludovic Guittet, racontée dans le livre L'enfant de la cavale, paru en 2018 aux éditions Michel Lafon. Au début des années 1980, ce voyou originaire de Rueil-Malmaison s'est effectivement retrouvé avec un petit garçon de 2 ans sur les bras après que sa mère est partie faire des courses, sans jamais revenir.

"On est restés quatre ans en cavale ensemble. À 6 ans, les souvenirs sont intacts, à partir de la perquisition de l'appartement à Enghien-les-Bains, et la première fuite sous le nez de la police. Juste avant son arrestation, il m’a envoyé, par le biais d'amis proches, me cacher en Corse. Ce sont des images marquantes. Je me rappelle même des courses-poursuites en voiture où j’étais avec lui, et plus tard, des visites au parloir", a confié à Télé Loisirs Ludovic Guittet, très ému par la fiction.