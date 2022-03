Constance Labbé dans "Balthazar" sur TF1 : "Je joue une flic très moderne"

Qui est le capitaine Camille Coste ?

C'est flic très moderne et une femme indépendante. Elle est professionnellement très sûre d'elle et ne se laisse pas marcher dessus. Elle pense qu'elle n'a pas vraiment besoin des autres. Elle est très dure, mais elle cache une grosse sensibilité, elle a des failles. Et c'est pour ça qu'au début, c'est un peu explosif avec Balthazar. La séduction potentielle a été évacuée puisqu'ils se sont déjà rencontrés. Au fur et à mesure, ils vont se rendre compte qu'ils ont plus de points communs que ce qu'ils pensaient. Et ça va donner naissance à une amitié forte. Pour Tomer Sisley, Camille c'est un peu l'alter ego de féminin de Balthazar.

Avez-vous des points communs avec elle ?

Oui j'en ai pas mal. Comme elle, je suis sportive, je suis assez indépendante et autonome. Je suis têtu et dans le contrôle aussi, j'ai un peu sa rigidité. Et puis je partage son humour décalé.

Tomer Sisley a dit qu'il avait eu un coup de cœur pour vous lors du casting. Comment s'est passé la collaboration avec lui ?

Il a dit ça, mais moi je ne le savais pas à l'époque ! Tomer c'est vraiment un gros travailleur, il ne laisse rien au hasard, il a toujours envie de bosser les textes et les personnages. Et c'est génial parce que ce n'est pas si fréquent. On s'est retrouvés sur ça parce que, moi aussi, ça me rassure beaucoup de travailler. Au fur et à mesure du tournage, on s'est aussi rapprochés humainement pour devenir amis.