Coup de bluff et stratégie gagnante : ce qu’il faut retenir de l’épisode 9 de "Koh-Lanta"

TF1 diffusait ce mardi soir l’épisode 9 de "Koh-Lanta : Les Chasseurs d’Immunité". Désormais réunifiés, les aventuriers ont malgré tout du mal à oublier l'équipe à laquelle ils appartenaient… Cet épisode et tous les précédents de la saison sont disponibles sur TF1+.

C'est un épisode plein de rebondissements auquel ont eu droit les fans de "Koh-Lanta : Les chasseurs d’immunité", ce mardi soir. Désormais réunis au sein de la tribu blanche, les aventuriers ont encore du mal à oublier d'où ils viennent. Les six ex-jaunes rêvent secrètement de reprendre la main sur les huit ex-rouges.

Sur le camp, Meïssa est serein. Le chargé de recouvrement dans un cabinet spécialisé a hérité du collier d'immunité de Ricky, éliminé quelques heures à peine après la grande réunification. Stratège, il n'a cependant pas dévoilé aux anciens rouges qu'il possédait cette arme secrète. On n'est jamais assez prudents !

Trois colliers sur le camp

Deux autres aventuriers ont, eux aussi, des colliers d'immunité : Amri et Pauline. Cette dernière est toujours aux aguets même avec ses camarades de l'équipe jaune. Amri a décidé de confier à Sébastien qu'il avait un collier qui le protégeait ainsi que l'aventurier de son choix. Il est prêt à le couvrir si besoin.

Malgré les stratégies qui se fomentent, c'est une ambiance digne d'une colonie de vacances qui règne au sein la tribu des blancs pour cette première soirée tous ensemble. "C'est toutouyoutou", dixit Julie. "On a enlevé nos maillons faibles", estime l'artisan taxi qui parle de "nouveau départ".

Première épreuve d'immunité individuelle

Après le réveil collectif des treize naufragés, l'heure de la première épreuve d'immunité individuelle a sonné. Il s'agit du parcours du combattant, un jeu mythique. Tous les aventuriers sont comblés à l'image de Léa, infirmière secouriste de 22 ans, qui vit son "épreuve rêve".

Pour plus d'équité, il y aura deux parcours : un pour les femmes et un pour les hommes. Les deux gagnants s'affronteront lors d'une finale sur une autre épreuve. C'est Léa de l'ex-équipe des rouges qui gagne. Elle va affronter en finale Jean, qui a remporté le parcours du combattant devant Amri et Sebastien.

C'était un combat incroyable face à des concurrents incroyables Jean

Les deux anciens rouges se retrouvent face-à-face avec une épreuve d'équilibre complexe gagnée par Jean, désormais intouchable. "C'est une grande fierté. Aujourd'hui, c'était un combat incroyable face à des concurrents incroyables. Je tiens à remercier mes proches, c'est ce qui a fait la différence", admet en larmes le charpentier de 26 ans qui a pensé à son fils Simon qui lui a "appris la patience". "Il ne m'a pas écrasé, on s'est challengé", réagit Léa qui garde le sourire malgré la défaite.

Sur le camp, avant le conseil, l'heure est à la stratégie. Les ex-rouges se sont mis d'accord pour voter contre Océane, car n'est pas au top niveau sportif, mais pas mauvaise non plus physiquement. "On a tapé dans le milieu de gamme", explique Mégane, vendeuse automobile de 28 ans.

Amri sauve la peau d'Océane

Quant aux ex-jaunes, ils cherchent à obtenir des informations sur les votes des rouges pour inverser la tendance. Ils décident de faire bloc contre la personne qu'ils estiment la moins populaire des rouges et voteront donc tous contre Léa. "C'est le conseil le plus difficile de toute l'aventure", analyse Pauline, la fromagère. Amri découvre que cette dernière a, elle aussi, un collier. "C'est une information cruciale, à moi d'en tirer profit", lance le gérant d'une salle de sport.

L'heure du conseil a sonné. Comme prévu, sous les yeux incrédules de ses camarades, Meïssa joue son collier d'immunité, mais il choisit de protéger Cécile. Pauline, quant à elle, garde son collier tandis qu'Amri décide de protéger Océane. Et il fait bien puisque les ex-jaunes votent en masse contre la cheffe d’entreprise et maman de trois enfants. C'est donc Léa qui est éliminée, les ex-rouges ayant voté massivement contre elle.

Les ex-rouges votent au mérite, et les ex-jaunes au contre-mérite. Jean, méfie-toi Léa

"Les rouges, vous saviez qu'Océane serait protégée ?", demande Léa à ses camarades qui répondent par la négative. "J'ai pensé que les rouges allaient voter au mérite et comme Océane n'était pas au top de sa forme…", se justifie Amri. "Pourquoi moi ? ", demande Léa dépitée. "Parce que tu es une rivale de taille", admet Océane. "On est 6, vous êtes 7, on est à 'Koh-Lanta', on doit se sauver, on n'a pas le choix", renchérit Amri.

"Je suis déçue, je ne trouve pas ça éthique de voter contre quelqu'un parce qu'il fait peur. J'aurais été honorée de gagner des épreuves et de pouvoir vous offrir des conforts. Les ex-rouges votent au mérite, et les ex-jaunes au contre-mérite. Jean, méfie-toi de tout le monde parce que tu es clairement le meilleur", prévient Léa qui donne son vote noir à Megane.