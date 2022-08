Anggun quitte le jury de "Mask Singer" pour la compétition de "Danse avec les stars"

Sur le parquet, Anggun fera face au chanteur Billy Crawford, à l’influenceuse Lea Elui, au double champion olympique de judo David Douillet, à l’humoriste Florent Peyre et au comédien Théo Fernandez. Mais avec quel professionnel sera-t-elle associée dans "Danse avec les stars" ? Elle pourrait danser avec Christophe Licata, Anthony Colette, Jordan Mouillerac ou encore Adrien Caby qui feront leur retour pour cette édition au jury renouvelé. Chris Marques et François Alu seront rejoints par le chanteur Bilal Hassani, finaliste l'an dernier, et la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot.