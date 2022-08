Après avoir fait danser TikTok, l’influenceuse Lea Elui s’attaque à "Danse avec les stars"

Sur Instagram, ils sont plus de 11,5 millions à s’être abonnés à sa page où elle ne souhaite partager que "confiance et esprit positif". En anglais uniquement. Égérie de L’Oréal et de Givenchy, elle y partage son quotidien très idéalisé entre Paris, Los Angeles et son village de Savoie. Sa communauté est plus imposante encore sur TikTok où plus de 17,5 millions se délectent de ses micro-vidéos de danse. Un succès dans la lignée de celui des sœurs d’Amelio aux États-Unis, qui ont démarré par des chorégraphies en ligne avant de devenir les héroïnes de leur émission.