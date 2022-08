Clémence Castel, l’aventurière de "Koh-Lanta", part à l’assaut de "Danse avec les stars"

Elle est la première à avoir remporté deux fois "Koh-Lanta". Et si elle devenait la première aventurière à s’imposer dans "Danse avec les stars" ? Après Moundir et Moussa, Clémence Castel troque à son tour les poteaux du jeu de TF1 pour la compétition de danse de salon de la première chaîne. La jeune femme de 37 ans a confirmé qu’elle intégrait la saison 12 de l’émission à la rentrée. "Vous avez plus l’habitude de me voir dans la nature que sur un parquet de danse", déclare-t-elle dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.