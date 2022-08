Lauréate d’un NRJ Music Award, la chanteuse Eva débarque dans "Danse avec les stars"

Un soutien dont la sœur cadette de Jazz, l’une des personnalités les plus célèbres de la téléréalité française, va avoir besoin pour le concours de danse de TF1. Après trois albums et une grande tournée des Zéniths en France, Eva rejoint un casting de "Danse avec les stars" qui cherche à parler à toutes les générations. L'influenceuse Lea Elui, le chanteur Billy Crawford, l'humoriste Florent Peyre, l'acteur Théo Fernandez et le double champion olympique de judo David Douillet ont déjà confirmé leur participation.