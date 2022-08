Le fils de Jeff Tuche s'invite dans "Danse avec les stars"

Les téléspectateurs de TF1 l'ont également apprécié dans un rôle détestable dans la grande fresque Le Bazar de la Charité. Il a récemment été à l'affiche des séries Stalk et Les 7 vies de Léa. Avec qui Théo Fernandez sera-t-il associé dans "Danse avec les stars" ? Il pourrait danser avec Fauve Hautot, Katrina Patchett ou Inès Vandamme, qui ont déjà confirmé leur retour pour cette édition au jury renouvelé. Chris Marques et François Alu seront rejoints par le chanteur Bilal Hassani, finaliste l'an dernier, et la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot.