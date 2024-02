Adeline Toniutti dans "Danse avec les stars" : "J'ai l'habitude d'être toujours jugée"

La prof de chant de la "Star Academy" fait partie des candidats de la 13ᵉ saison de "Danse avec les stars" sur TF1 et TF1+. Un défi qui lui faisait un peu peur en raison de son emploi du temps déjà surchargé. "Apprendre à être expressive sans chanter ni parler, c’est un grand défi", nous a confié la flamboyante rousse.

Elle a de l'énergie à revendre. Alors qu'elle vient à peine de terminer l'aventure "Star Ac", Adeline Toniutti se lance un nouveau challenge en participant à "Danse avec les stars". "Vous pensez que je danse comme un pied ?", s’amuse la flamboyante rousse quand on lui dit qu'on ne s'attendait pas à la voir dans le concours de danse de TF1.

"En réalité, j’avoue que j'avais un peu peur de faire 'Danse avec les stars'. Pas parce que je n’en avais pas envie, mais parce que je sortais de trois mois de 'Star Ac', je viens d’écrire un livre qui sortira en avril, je fais des Master class et je prépare aussi un album", énumère Adeline Toniutti qui fourmille de projets.

Quand j’ai vu l’agenda qui m'attendait, j’ai vite déchanté ! Adeline Toniutti

C’est sa manageuse qui l’a convaincue d’aller passer le casting durant la "Star Academy". "J'ai trouvé ça génial et j’espérais être prise. Mais quand j’ai su que je l'étais et que j’ai vu l’agenda qui m'attendait, j’ai vite déchanté !", lance-t-elle.

Quant au fait de passer de prof à élève, ça ne lui fait pas peur. "J’ai été élève toute ma vie. Quand on est artiste, on est habitué à être jugés en permanence. Mais là, c’est fait de manière bienveillante, donc ça devrait aller", admet Adeline Toniutti qui voit dans cette expérience l’opportunité de découvrir une expression artistique qui n’est pas la sienne, mais qu'elle côtoie tout le temps.

J’ai déjà dit pas mal de choses sur moi, mais il y a de choses que je n’ai pas dites Adeline Toniutti

"Apprendre à être expressive avec mon corps, sans chanter ni parler, c’est un grand défi", assure la coach vocale. "Quand on travaille sur le chant et la danse, on va travailler à 'désomatiser', à s’accepter tel qu’on est et à être regardé. Moi, j’ai déjà dit pas mal de choses sur moi, mais il y a de choses que je n’ai pas dites non plus", assure la candidate qui a connu l'enfer des violences conjugales.

"DALS c'est un challenge avec soi-même", tempère la partenaire d'Adrien Caby. "Il est venu me voir à la Star Ac. Il est très précis quand il parle, et j’aime beaucoup ça. Et puis il est venu habillé en rockeur, ça m’a fait fondre ! Il m’a même fait un 'Hey Man'. Le pire, c'est qu'il chante super bien en plus. Si je danse aussi bien qu’il chante, on est sauvés !".