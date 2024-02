"Danse avec les stars" : on connait (enfin) le nom de la partenaire de James Denton

La 13ᵉ saison de "Danse avec les stars" arrive le vendredi 16 février sur TF1 et TF1+. James Denton, le comédien qui incarne Mike Delfino dans "Desperate Housewives", foulera le parquet avec Candice Pascal. Danseuse emblématique de l'émission, elle a remporté le trophée avec Agustin Galiana en 2017.

Les fans de Desperate Housewives attendaient la nouvelle avec impatience. James Denton, alias Mike Delfino, foulera le parquet de "Danse avec les stars" avec Candice Pascal. Le comédien américain de 61 ans dévoilera ses talents de danseurs à partir du vendredi 16 février sur TF1 et TF1+. "Je trouvais ça sympa que le public français se dise : 'C'est Mike Delfino ! Voyons si le plombier sait danser !'", nous a confié le comédien lors de la présentation du programme à la presse.

S'il avoue qu'il devra apprendre à bouger ses hanches, James Denton pourra compter sur le soutien de la danseuse qui a déjà remporté le trophée avec Agustin Galiana en 2017. Présente depuis le lancement de "Danse avec les stars" en 2011, Candice Pascale a dansé avec André Manoukian, Philippe Candeloro, Christophe Dominici, Damien Sargue, Corneille, Olivier Dion ou encore Florent Mothe.

Candice Pascale a dansé avec Clémence Castel

Elle a même été en binôme avec Clémence Castel lors de la dernière saison du programme, la candidate de "Koh-Lanta" souhaitant en effet danser avec une femme. Si Candice Pascale est passionnée de danse depuis son plus jeune âge, elle a également été mannequin et joué dans quelques courts métrages. On la verra le 23 octobre en meneuse de revue dans Monsieur Aznavour, le film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, alias Minos.

À une semaine du lancement de la compétition, d'autres couples ont déjà été dévoilés. La prof de chant de la "Star Ac", Adeline Toniutti, aura pour binôme Adrien Caby tandis que la reine du shopping Cristina Cordula sera avec Jordan Mouillerac. La drag queen Keiona dansera avec Maxime Dereymez, l'ex-Miss France Diane Leyre a été associée à Yann Alrick-Mortreuil et Inès Reg, la reine de l'humour, tentera d'aller le plus loin possible aux côtés de Christophe Licata.