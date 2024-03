"Danse avec les stars" : James Denton va enfin pouvoir danser ce vendredi

Victime d'une déchirure au niveau de l’ischio-jambier, le comédien américain foulera bien le parquet de l'émission ce vendredi. La star de "Desperate Housewives" et Candice Pascal se lanceront sur une rumba contemporaine afin de ne pas solliciter ses muscles fraichement réparés. Retrouvez toutes les prestations des candidats de cette 13ᵉ saison sur TF1+.

Il était sur le banc de touche depuis le lancement de l'émission. James Denton a confirmé qu'il foulera le parquet de "Danse avec les stars" ce vendredi sur TF1. Victime d'une déchirure au niveau de l’ischio-jambier lors des répétitions, quelques jours avant le lancement de la 13ᵉ saison du concours de danse, il avait été mis au repos forcé par les médecins.

"Ma blessure nécessite normalement un long temps de récupération. Donc, j’ai alterné entre les médecins, kinésithérapeutes, ostéopathes… qui m’ont dit que je devrais attendre quelques mois avant de réellement guérir", a-t-il expliqué dans Le Parisien. "À partir de là, soit j’abandonnais, soit je continuais en suivant l’avis des médecins", a poursuivi l'interprète de l'inoubliable Mike Delfino dans Desperate Housewives, qui décidé de ne pas baisser les bras.

Les médecins lui ont conseillé des danses plutôt lentes

"Je suis un grand compétiteur", nous avait confié James Denton lors de la présentation à la presse de l'émission. "Si jamais je danse mal, j'espère que je bénéficierai de la sympathie que les gens ont pour Desperate Housewives", s'amusait-il alors. Bien que James Denton soit remis sur pied, les médecins lui ont tout de même conseillé des danses plutôt lentes pour ne pas solliciter les muscles fraichement réparés.

"On n'est pas encore prêts pour faire 'Dirty Dancing', car c'est une danse dynamique ! On va donc danser sur une rumba contemporaine", lui a annoncé Candice Pascal durant les répétitions, comme on peut le voir dans la vidéo en tête de l'article. "J'ai déjà appris quatre danses que je n'ai jamais faites", a souligné avec humour le comédien de 61 ans qui compte bien tout donner.