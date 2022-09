Après "The Voice Kids" et l’Eurovision Junior, Carla rêve déjà de la finale de "Danse avec les stars"

"Le premier prime m’a mis vraiment la pression parce qu’on a vu que les coaches ne laissaient rien passer", avoue-t-elle. "Forcément on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Ils sont durs mais c’est bien, ça ne peut que nous faire progresser". En coulisses, la chanteuse travaille d’arrache-pied avec son partenaire de danse, dont l’identité sera révélée vendredi. "L’alchimie s’est faite directement", assure-t-elle. "Il a su me mettre à l’aise et il vaut mieux vu la première chorégraphie qu’on va proposer." Suspense.

Enfant de la télé – et des réseaux sociaux - Carla se sait attendue au tournant. "J’appréhende un peu les commentaires", reconnaît-elle. "Au début j’ai eu beaucoup de critiques avec "Bim Bam Toi". On vit un rêve… et en même temps on nous fait perdre un peu ce rêve. Moi je l’ai mal vécu et c’est ça qui m’a fait arrêter les études. Pourtant j’ai vraiment essayé d’aller jusqu’au bac. Mais j’ai été confrontée à une telle immaturité de la part des gens de mon âge. On te critique, on te harcèle. On te colle vite une étiquette et c’est difficile d’en sortir."