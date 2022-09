Anggun : "Je participe à 'Danse avec les stars' pour ma fille"

À son tour d'être jugée. Après trois saisons passées au sein du jury de "Mask Singer" Anggun passe du côté des candidats dans "Danse avec les stars". "Je l'ai fait pour ma fille", nous a confié la chanteuse indonésienne. "On m'avait déjà contactée il y a 9 ans, mais j'avais refusé, car je ne m'en sentais pas capable alors que j'étais plus jeune !", s'amuse l'artiste. "Ma fille de 14 ans m'a tellement tannée que j'ai cédé à la pression et j'ai dit oui. Mais j'avoue que j'ai un peu peur car je ne suis pas quelqu'un de physique. Je n'ai jamais dansé, à part un peu de danse balinaise quand j'avais cinq ou six ans", poursuit la belle brune.

Même si les premières répétitions n'ont pas été de tout repos, à 48 ans, Anggun compte bien prouver qu'elle est capable d'aller loin. "Je sais que les concurrents sont tous très jeunes, mais je veux montrer qu'on peut toujours apprendre des nouvelles choses, s'étonner et se dépasser. Je veux donner de l'espoir aux femmes de mon âge !", admet l'interprète de La Neige au Sahara.