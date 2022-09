"Danse avec les stars" : qui est Thomas da Costa, le comédien qui monte ?

Les fans d'Ici tout commence le connaissent bien. Le grand public, moins. Mais les choses vont bientôt changer pour Thomas da Costa grâce à "Danse avec les stars". L'interprète d'Axel dans la série quotidienne de TF1 va bénéficier d'un joli coup de projecteur grâce au concours de danse. "J'ai été attiré par le challenge physique, psychologique et mental. C'est un vrai défi que je me lance car la danse, ce n'est pas du tout ma discipline", nous a confié le comédien de 23 ans qui va devoir jongler entre les répétitions et le tournage d'Ici tout commence.

"Ça va être une organisation particulière, mais ça ne me fait pas peur, j'ai de l'énergie à revendre !", poursuit Thomas da Costa qui a bénéficié des conseils avisés d'Aurélie Pons, sa partenaire sur la série et candidate de la dernière édition de DALS. "Elle m'a conseillé de bien gérer le rythme et la fatigue".