"Danse avec les stars" fera son grand retour le 16 février sur TF1

Vous pouvez ressortir les justaucorps du placard. "Danse avec les stars" fera son grand retour le vendredi 16 février sur TF1 et TF1+. Qui succèdera au chanteur américano-philippin Billy Crawford, qui a remporté le trophée le 11 novembre 2022 aux côtés de Fauve Hautot ? Les paris sont ouverts.

Présentée par Camille Combal, cette 13ᵉ saison a déjà dévoilé une partie de son casting. Les fans du programme retrouveront James Denton, l'inoubliable Mike Delfino dans la série Desperate Housewives ; l'animatrice et conseillère en image Cristina Córdula, la chanteuse Cœur de Pirate ainsi que l'humoriste Inès Reg, qui vient d'annoncer son divorce avec son mari, Kevin Debonne après six ans de relation.

La suite du casting bientôt annoncée

La suite et fin du casting sera dévoilée ce jeudi 25 janvier sur les réseaux sociaux de "Danse avec les Stars" et de "TF1", tout comme l'identité du jury de la prochaine saison. Après le show, Camille Combal fera durer le plaisir avec "Danse avec les stars, la suite". Au menu : les temps forts du prime ainsi que le plein d'images inédites et de réactions à chaud. Vous saurez tout sur les coulisses du programme.