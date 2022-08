Amandine Petit, Billy Crawford, Eva… Qui sont les prochains candidats de "Danse avec les stars" ?

Ses mouvements de bras ont fait chavirer les foules il y a déjà 20 ans. Billy Crawford, popularisé par les tubes "Trackin" et "When You Think About Me", poursuivra sur TF1 sa belle histoire avec le public français débutée au début des années 2000. Le chanteur philippin de 40 ans a beaucoup travaillé à la télévision dans son archipel natal, de "Nouvelle Star" à "World of Dance". Sans jamais rien perdre de ses talents de danseur. Suffisant pour l’emporter ?

On l’imagine danser avec : Fauve Hautot.