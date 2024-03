Cœur de pirate, éliminée de "Danse avec les stars" : "Je pourrais faire Koh-Lanta, maintenant"

La chanteuse québécoise a quitté le concours de danse vendredi après trois prestations lors desquelles le jury ne l’a pas épargnée. Une expérience qui a mis son stress à rude épreuve mais l’a rendue "plus positive", comme elle nous l’a expliqué. Tous ses passages avec son partenaire Nicolas Archambault sont à revoir sur TF1+.

Son sourire s'entend à l'autre bout du fil. Cœur de pirate a beau avoir quitté "Danse avec les stars" après seulement trois passages sur TF1, elle assure être "contente". "Honnêtement, c’était sûr que ça allait arriver, que j’allais perdre mes moyens. Au dernier prime, c’est fou. Mon cerveau a vu le parquet, les juges et il s’est dit : 'On va tout oublier'", raconte-t-elle dans un grand éclat de rire. Trois jours après son élimination, la chanteuse québécoise, de son vrai nom Béatrice Martin, rembobine pour TF1info son aventure certes courte mais très intense auprès de son partenaire Nicolas Archambault.

Participer à "Danse avec les stars" était pour vous un "défi personnel". Malgré cette élimination, on peut dire que le défi est relevé ?

Absolument ! J’y suis allée en me disant que peut-être je saurais danser la salsa. Je voulais faire un exercice d’acceptation radicale de mon corps et de mon esprit. Même si je n’étais pas à l’aise parfois, même si j’étais fatiguée et stressée, j’y allais quand même et je me donnais à fond. Rien que pour ça, ça valait la peine.

Avant le prime de vendredi, vous écriviez sur Instagram : "Soyons prêts pour le moment le plus lol de toute ma vie". Vous parliez de quoi exactement ?

Ma prestation (rires ) ! On ne le voit pas vraiment sur les magnétos mais on travaille beaucoup. Le lendemain du prime précédent, avec deux heures de sommeil dans le corps, j’ai loué un studio de danse pour déjà commencer à apprendre ma chorégraphie. J'ai réalisé très rapidement que j'apprenais plus lentement que les autres. Je ne suis pas diagnostiquée mais je pense que j'ai peut-être un léger déficit d'attention. Tout était plus compliqué pour moi alors que j’ai quand même une bonne forme physique (rires). J'apprenais un pas, j'oubliais les trois précédents. Au moment de la prestation, le stress a pris le dessus. C’est dommage parce que ce n’était pas si mal vers la fin.

PIXELINE PHOTOGRAPHIE / TF1

Jean-Marc Généreux a sans doute résumé le mieux votre expérience en disant que votre "pire ennemi, c’était vous". Comment vous expliquez que le stress a pris le dessus à ce point alors que vous avez l’habitude de la scène ?

Le piano et le chant, je fais ça depuis que j’ai trois ans. Même si je suis anxieuse, je peux donner un concert. C’est ma zone de confort. "Danse avec les stars", c’est comme si tu faisais un concours de piano sans savoir en jouer. Tu vas apprendre mais il faudra que ta technique soit bonne, que tes doigts soient ronds, que les nuances soient faites et que tu fasses ça devant 3 millions de personnes. C’est ce que j’avais envie de dire aux juges ! (rires) Je l’ai compris assez rapidement et je me suis dit que ce n’était peut-être pas pour moi. Même si j’avais fait un peu de danse dans ma vie, je n’avais rien fait de semblable. Le niveau était très élevé cette année, j’étais le maillon faible et je suis sortie tout de suite parce que je n’étais pas au niveau.

Votre fils Arlo était avec vous sur les répétitions. J’imagine que votre fille Romy vous a suivie à distance. Elle a pensé quoi de vos prestations et de votre parcours ?

Ma fille, c’est une pré-adolescente donc si je ne suis pas Gims, elle ne capte pas ! Elle ne trouve pas ça cool. L’émission n’est pas diffusée au Québec mais elle m’a dit que ses amis avaient réussi à regarder un peu.

Vous vous connaissiez depuis plusieurs années avec Nicolas Archambault…

On se connaît forcément du Québec parce qu’au Québec, on se connaît tous (rires) ! Notre première rencontre remonte à 2015 donc ça fait vraiment très longtemps. C’était dans un contexte différent, Nico fait de la réalisation et de la mise en scène aussi. C’est la première fois vraiment que je le voyais en tant que danseur. J’avais tendance à vite abandonner mais il m’a à chaque fois poussée à continuer. Ça m’a beaucoup aidée. Il a été très patient. Ça a dû lui faire de la peine de me voir succomber au stress parce qu’on a beaucoup travaillé. Au final, on est très contents de l’avoir fait.

Ça a vraiment affecté ma confiance en moi. Coeur de pirate sur les mauvaises notes de Chris Marques

Vous vouliez que le public découvre une autre Cœur de pirate. Mais qu’avez-vous découvert sur vous pendant ces quelques semaines ?

Que je suis capable d’évoluer hors de ma zone de confort. Je suis une artiste avec un univers un peu tristounet. Je trouve ça cool que les gens aient pu voir une autre facette de ma personnalité. J’ai surtout découvert qu’il ne fallait pas que j’aie peur dans la vie. J’ai souvent laissé mon chemin être dicté par les peurs que j’avais. Je me suis vraiment empêchée de faire des trucs, c'est dommage.

La nouvelle Béatrice est donc plus conquérante ?

On va dire plus avenante, plus positive et apte à faire de nouvelles connexions. Je me suis fait des amis et c’est vraiment très rare (rires).

C’étaient qui vos meilleurs amis dans l’aventure ?

(Rires) Il y en avait plusieurs. Roman Doduik a été une très belle découverte, Diane Leyre, Caroline Margeridon, Natasha St-Pier, incroyable personne… Tout le monde était vraiment super cool. J’ai vraiment adoré rencontrer des gens que je n’aurais pas pu rencontrer autrement.

DALS 2024 - Cœur de Pirate et Nicolas Archambault - Kyo (Le chemin) Source : Danse avec les stars

Vous n’auriez pas pu rencontrer les juges autrement non plus. Chris Marques, en particulier, ne vous a pas épargnée, avec deux 3 et un 4. Comment l’avez-vous vécu ?

Ça a vraiment affecté ma confiance en moi. J’étais très fière de moi après ma première danse. On le voit, je suis lumineuse et très contente. Puis il m’a dit des trucs qui ont comme invalidé mon expérience d’un coup. Je comprends que la danse est leur métier. Mais ce n’est pas le nôtre, évidemment qu’on fait mal certaines choses. Se retrouver là, c’est déjà énorme. À partir de là, dans ma tête j’étais nulle et j’allais continuer à l’être. Ça m’a apporté un stress en plus.

Vous donneriez quoi comme conseil aux prochains candidats de "Danse avec les stars" ?

Si t’as un TDA (trouble du déficit de l’attention, ndlr), c’est peut-être pas la peine (rires) ! Il faut davantage le voir comme un travail sur soi, un défi que tu te lances pour pouvoir progresser dans la vie. Pas nécessairement pour apprendre à danser parce qu’on ne sera jamais des professionnels, mais pour l’expérience du dépassement de soi. C’est comme faire un marathon ou "Koh-Lanta".

On ne vous imagine pas dans la prochaine saison de "Koh-Lanta" du coup, vous avez tout donné avec "Danse avec les stars"…

Honnêtement, je pourrais faire Koh-Lanta maintenant, je pense que je m’en sortirais mieux ! (rires)

Je vous promets qu’il n’y aura pas de solo de rumba lors de mes concerts. Cœur de pirate

Mais on peut s’imaginer vous voir danser pour votre retour sur scène en France à l’automne ?

Pour ceux qui viendront me voir en concert, je vous promets qu’il n’y aura pas de solo de rumba. Je ne vous ferai pas ça ! Venez me voir jouer du piano, ce sera génial (rires). Je vais interpréter toutes les chansons de mon répertoire que les gens connaissent. Je fais pas mal de blagues aussi donc on rit, on pleure. Venez, c’est un beau moment (rires) !

Votre pronostic pour la finale ?

Évidemment, j’ai envie que tout le monde soit en finale. Ça m’étonnerait que Keiona, qui a un très haut niveau, n’y soit pas. J’aimerais bien aussi voir Roman Doduik, Diane Leyre dont la progression est impressionnante, et Nico Capone.

>> "Danse avec les stars" - toutes les vidéos sur TF1+

>> Coeur de pirate en concert à l'automne en France pour les 15 ans de la sortie de son premier album éponyme, dont deux dates aux Folies Bergères à Paris les 12 et 13 octobre.