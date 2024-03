EN DIRECT - "Danse avec les stars" : qui sortira vainqueur du prime des duels ?

La compétition se poursuit ce vendredi 15 mars pour les onze couples encore en lice. Ils s’affronteront lors de cinq duels, déterminés par le classement général de la semaine suivante. Toutes les prestations de la saison sont à revoir sur TF1+.

Après l’élimination de Caroline Margeridon, la compétition reprend ses droits dans "Danse avec les stars". Les onze célébrités toujours dans la course découvrent ce vendredi 15 mars une nouvelle mécanique inspirée du face-à-face en fin de prime. Les couples danseront les uns contre les autres lors de cinq duels déterminés par le classement général de la semaine passée.

Les premiers, Keiona et Maxime Dereymez, affronteront Inès Reg et Christophe Licata. Natasha St-Pier et Anthony Colette feront face à Nico Capone et Inès Vandamme. Roman Doduik et Ana Riera seront les adversaires d’un soir de Black M et Elsa Bois. Adeline Toniutti et Adrien Caby retrouveront Cristina Cordula et Jordan Mouillerac. L’ultime duel opposera trois couples : Diane Leyre et Yann-Alrick Mortreuil, James Denton et Candice Pascal, Cœur de pirate et Nicolas Archambault. Les vainqueurs seront directement qualifiés pour la prochaine émission.

Retrouvez les temps forts de la soirée dans le direct ci-dessus.