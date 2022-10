"Danse avec les stars" : deux danseurs absents ce vendredi

"C’est la santé avant tout !”, a rappelé le candidat qui en a profité pour dévoiler le nom de sa partenaire. Il s'agira de Candice Pascale, la partenaire de Clémence Castel, éliminée il y a deux semaines. "Candice Pascal et moi, on bosse dur pour vous donner la meilleure prestation demain. Gros bisous à vous et surtout, ne vous inquiétez pas. On lâche rien !", a-t-il promis.

Décidément, cette année, c'est le jeu des chaises musicales dans "Danse avec les stars". On se souvient que lors du deuxième prime, Chris Marques avait dû faire appel à Jean-Marc Généreux pour prendre sa place aux côtés de Bilal Hassani, Marie-Agnès Gillot et François Alu. "Ma petite famille et moi avons le COVID", avait révélé le coach emblématique de l’émission, qui n'avait jamais manqué un rendez-vous en 12 ans.