"Danse avec les stars" : James Denton et Candice Pascal, Black M et Elsa Bois… qui dansera avec qui ?

Alors que leurs débuts sur le parquet du concours de danse de TF1 approchent, les couples de la saison 13 sont dévoilés un par un. On fait le point sur les binômes qui vont tout faire pour séduire le jury emmené par Chris Marques. Toutes les vidéos de leurs premières rencontres en coulisses sont à découvrir sur TF1+.

Ils s’entraînent depuis des semaines. Mais avec qui ? Les célébrités participant à "Danse avec les stars" attendent avec autant d’impatience que d’appréhension leur première apparition sur le parquet du concours de danse de TF1. Comme lors de la saison précédente, les douze personnalités en lice feront leurs débuts en deux fois avec un premier groupe dès ce vendredi 16 février. Un second se présentera la semaine suivante face au jury composé de l’indéboulonnable Chris Marques, des revenants Jean-Marc Généreux et Fauve Hautot, dernière lauréate en date avec Billy Crawford, ainsi que la nouvelle venue Mel Charlot.

Si les noms des danseurs professionnels ont déjà été communiqués, les différents binômes sont dévoilés un par un. Un compte à rebours final qui coïncidera avec la fin de "Qui dansera avec les stars ?", compétition parallèle sur TF1+ qui permettra de sélectionner un nouveau membre de la troupe pour partager l’aventure avec une célébrité.

Adeline Toniutti avec…

Elle est la première à avoir découvert son partenaire. Adrien Caby s'est invité en plein cours de chant d'Adeline Toniutti au Château de la "Star Academy" pour lui annoncer que c'est avec lui qu'elle ferait l'expérience des danses de salon.

Cristina Cordula avec…

Elle ne voulait danser qu'avec lui. Alors Cristina Cordula a été ravie d'apprendre qu'elle était associée à Jordan Mouillerac, qui a marqué l'histoire de "Danse avec les stars" avec Bilal Hassani il y a trois ans. Ses premiers mots à son danseur ? "Tu es magnifaïk !" Évidemment.

Keiona avec…

"Quand j’arrive sur la piste de danse, j’éteins la concurrence", chantait-elle dans "We Are Legendaire", l’hymne de la saison 2 de "Drag Race France" qu'elle a remportée. Première drag-queen à participer à "Danse avec les stars", Keoina compte bien aller jusqu'à la victoire avec Maxime Dereymez, déjà gagnant de la saison 2 avec Shy'm.

Diane Leyre avec…

Elle s'amuse du fait qu'elle a "Bac -18 en danse". Diane Leyre, Miss France 2022, sera à bonne école avec Yann Alrick-Mortreuil, de retour pour la première fois depuis la saison 7. "Trop contente" de pouvoir enfin partager les coulisses de son aventure en story Instagram, la reine de beauté se donne tellement à fond qu'elle a déjà cassé le talon de ses chaussures.

Ines Reg avec…

Reine de l’humour venue mettre des paillettes dans nos vies confinées, Ines Reg "ne s’est pas du tout préparée" avant de rencontrer son partenaire. C’est avec Christophe Licata qu’elle tentera d’aller le plus loin possible sur le parquet. Une association qui risque bien de faire des étincelles, tant le danseur professionnel est doté d’un irrésistible sens de l’autodérision.

James Denton avec…

Aussi gentleman que Mike Delfino, le plombier au grand coeur qu'il incarnait dans Desperate Housewives, James Denton est arrivé à son premier entraînement avec un énorme bouquet. Des fleurs qu'il a offertes à sa partenaire Candice Pascale, dont les cours se feront en anglais, même si l'acteur américain profite de son passage dans la capitale pour apprendre un peu le français.

Nico Capone avec…

Il est peut-être le seul de la saison à avoir des premières bases en danse de salon. Déjà passé par "Mask Singer" avec sa femme Daniella, le vidéaste Nico Capone "a fait du chacha, de la rumba, mais pas très longtemps". "Quand j’avais 10 ans… Y a 23 ans !", sourit-il en rencontrant sa partenaire Ines Vandamme. "Ma mission c’est de t’accompagner et d’aller le plus loin possible dans cette aventure", insiste-t-elle.

Black M avec…

S’il est "à l’aise dans ses clips", c’est uniquement parce qu’il sait qu’une erreur pourra être coupé au montage. Black M n’aura pas cette option dans "Danse avec les stars". Mais le chanteur sera bien accompagné par Elsa Bois, finaliste et demi-finalise en deux participations. "On ne peut pas faire baisser les stats, c’est minimum demi-finale", lui lance la jeune femme. Challenge accepted !

Natasha St-Pier avec..

Elle dit n’être "pas connue pour son sens du rythme". "Un peu fébrile" avant de commencer l’aventure, Natasha St-Pier promet d’être "très volontaire pour compenser le manque d’expérience". Un discours qui a séduit d’emblée son partenaire Anthony Colette, déjà très heureux de savoir que la chanteuse québécoise sait faire le grand écart.