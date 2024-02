"Danse avec les stars" sur TF1 et TF1+ : on connait le nom du partenaire de Cristina Cordula

"Danse avec les stars" fera son grand retour le vendredi 16 février sur TF1 et TF1+. Parmi les candidats, on retrouvera Cristina Cordula, la célèbre styliste et animatrice de M6. Elle foulera le parquet avec Jordan Mouillerac, qui avait marqué les esprits en dansant avec Bilal Hassani.

Sa participation à "Danse avec les stars" a fait couler beaucoup d'encre. Cristina Cordula aura la chance de fouler le parquet de la célèbre émission au bras de Jordan Mouillerac. Alors que le secret des couples en compétition est bien gardé, TF1 a dévoilé que l'animatrice de M6 sera en duo avec le célèbre danseur qui a emmené Bilal Hassani jusqu'en finale en 2021.

Dans la vidéo partagée sur Instagram, on peut découvrir les premiers pas de danse de la reine du shopping et du danseur bien connu des téléspectateurs puisqu'il participe au programme depuis 2017. Champion de France de salsa à deux reprises, il a précédemment dansé avec Hapsatou Sy, Carla Ginola et Eva Queen. S'il n'a jamais remporté "Danse avec les stars", il s'est fait remarquer en 2021 aux côtés de Bilal Hassani en devenant le premier danseur à se produire avec une star du même sexe.

Adeline Toniutti sera en duo avec Adrien Caby

Si on ne connaît pas encore tous les duos de cette édition, on sait déjà qu'Adeline Toniutti aura la chance de danser avec Adrien Caby, l'ex-partenaire d'Aurélie Pons et d'Anggun. Reste à savoir avec qui danseront James Denton, Cœur de pirate, Natasha St-Pier, Inès Reg, Black M, Keiona, Roman Doduik, Diane Leyre, Caroline Margeridon et Nico Capone.

Aux côtés d'un jury remanié et composé de Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot et Mel Charlot, les fans du programme retrouveront d'autres danseurs emblématiques de l'émission comme Christian Millette et Maxime Dereymez, qui reviennent après un an d'absence. Ils seront rejoints par Yann-Alrick Mortreuil, Candice Pascal, Inès Vandamme, Christophe Licata, Elsa Bois et Anthony Colette.

Nicolas Archambault, qui avait jugé les célébrités sur le parquet durant la saison 8, diffusée en 2017, reviendra lui aussi, mais en tant que danseur. Enfin, comme l'an dernier, un petit nouveau ou une petite nouvelle rejoindra la troupe. Son identité sera révélée à l'issue de la deuxième saison du programme "Qui dansera avec les stars", diffusé à partir du 9 février en exclusivité sur TF1+.