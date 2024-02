"DALS" : "Choquée" par les attaques grossophobes contre Nico Capone, sa partenaire contre-attaque

À l’approche du début de la saison ce vendredi, la danseuse Inès Vandamme s’est fendue d’un message sur Instagram pour défendre son partenaire. "J’ai reçu des dizaines de messages du style : 'Ma pauvre, t’es pas gâtée'", écrit celle qui est associée au vidéaste Nico Capone cette année. Elle donne déjà rendez-vous aux haters dont elle a "hâte de lire les excuses".

Elle s’est donnée pour mission de "l’accompagner et d’aller le plus loin possible dans cette aventure". Dans la bienveillance uniquement. Figure de "Danse avec les stars", Inès Vandamme a taclé les internautes qui ont moqué la silhouette de son partenaire cette saison, le vidéaste Nico Capone. "J’ai été choquée des commentaires sur le physique de Nico sur les réseaux sociaux. Il a tout mon soutien et il le sait. La grossophobie doit être punie", écrit-elle sur Instagram en légende d’un montage vidéo de leurs répétitions, préférant laisser parler "l’audio qui correspond parfaitement".

Les mots en question ? "Celle-là, elle est pour tous les petits enfoirés qui ne croient pas en nous et qui nous foutent des bâtons dans les roues". Inès Vandamme explique avoir reçu "des dizaines de messages du style : 'Ma pauvre, t’es pas gâtée' , 'Tu t’es embrouillée avec la production pour avoir le gros ?'". De son côté, Nico Capone en a aussi partagé certains. "Le gars transpire même sans bouger", "Faut pas qu’elle le porte surtout", "Comment c’est possible d’être aussi gros", "Il va l’écraser la pauvre", peut-on y lire. "Ça va trop loin les amis", insiste-t-il, révélant que TF1 "a dû désactiver les commentaires". "S’il vous plaît, j’ai une famille. Soyez indulgents et respectueux au moins pour eux", martèle-t-il.

Inès Vandamme n’attend qu’une chose, prouver aux auteurs de ces commentaires qu’ils auraient mieux fait de tourner sept fois leur pouce avant d'appuyer sur "envoyer". "Ne loupez surtout pas le prime de vendredi sur TF1, j’ai hâte de lire vos excuses", tease-t-elle. Lors de leur première rencontre, Nico Capone lui a confié avoir fait de la danse de salon enfant. C’est avec un quickstep qu’ils débuteront le concours. Les premières répétitions se sont révélées suffisamment prometteuses pour que la danseuse professionnelle soit "épatée" par son binôme.