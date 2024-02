"Danse avec les stars" : découvrez qui sera le partenaire de Keiona, la flamboyante drag queen

Le 16 février prochain, "Danse avec les stars" fera son grand retour sur TF1 et TF1+. Après Adeline Toniutti et Cristina Cordula, l'identité du partenaire de Keiona vient d'être dévoilé. La célèbre drag queen se produira avec Maxime Dereymez, qui a remporté la saison 2 de l'émission avec Shy'm.

C'est un couple qui devrait faire des étincelles. Après Cristina Cordula, c'est au tour de Keiona de dévoiler l'identité de son partenaire dans "Danse avec les stars", dont la 13ᵉ saison sera lancée le vendredi 16 février sur TF1 et TF1+. Si la reine du shopping se produira avec Jordan Mouillerac, la célèbre drag queen qui a remporté la saison 2 de l'émission "Drag Race France" foulera le parquet de l'émission avec Maxime Dereymez.

Neuf fois champion de France standard, danses latines et dix danses, le danseur historique du programme a remporté la deuxième édition de "Danse avec les stars" avec Shy’m. Il a également été le partenaire d'Estelle Lefébure, Arielle Dombasle, Caroline Receveur, Pamela Anderson, Clara Morgane, Laury Thilleman et Lââm. Il ne sera pas le premier à danser avec une star du même sexe que lui puisqu'en 2021 Jordan Mouillerac avait fait équipe avec Bilal Hassani.

"J’ai la chance d’avoir quelqu'un de super compréhensif, qui m’explique bien les choses", nous avait confié Keiona lors de la présentation du programme à la presse. "Je dois juste me familiariser avec beaucoup de choses, notamment le partage du contrôle, car c’est la première fois que je danse avec quelqu’un d’autre", admettait la queen qui espère être "un porte-voix" pour sa communauté.

Si on ne connaît pas encore tous les duos de cette édition, on sait également qu'Adeline Toniutti aura la chance de danser avec Adrien Caby, l'ex-partenaire d'Aurélie Pons et d'Anggun. Reste à savoir avec qui danseront James Denton, Cœur de pirate, Natasha St-Pier, Inès Reg, Black M, Roman Doduik, Diane Leyre, Caroline Margeridon et Nico Capone…