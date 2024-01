"Danse avec les stars" : découvrez les danseurs qui participeront à la nouvelle saison

La saison 13 du concours de danse arrive le 16 février sur TF1 et en streaming sur TF1+. Le casting complet des danseurs professionnels a été dévoilé. Si on ne connaît pas encore les couples, un premier binôme a déjà été annoncé.

C'est reparti pour un tour de piste. Le 16 février prochain, "Danse avec les stars" fera son grand retour sur TF1 (et en streaming sur TF1+) pour une 13ᵉ saison qui s'annonce réjouissante. Aux côtés d'un jury remanié et composé de Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot et Mel Charlot, les fans du programme retrouveront les danseurs emblématiques de l'émission comme Christian Millette et Maxime Dereymez, qui reviennent après un an d'absence.

Ils seront rejoints par Yann-Alrick Mortreuil, que l'on n'avait pas vu depuis la 7e saison, Candice Pascal, Inès Vandamme, Adrien Caby, Christophe Licata, Jordan Mouillerac, Elsa Bois et Anthony Colette.

Nicolas Archambault, qui avait jugé les célébrités sur le parquet durant la saison 8, diffusée en 2017, reviendra aussi, mais en tant que danseur. Enfin, comme l'an dernier, un petit nouveau ou une petite nouvelle rejoindra la troupe. Son identité sera révélée à l'issue de la deuxième saison du programme "Qui dansera avec les stars", diffusé sur TF1+.

Si on ne sait pas encore quelle célébrité ils coacheront, la production a tout de même dévoilé un premier binôme. Il s'agit d'Adrien Caby et d'Adeline Toniutti. L'ex-partenaire d'Aurélie Pons et d'Anggun a d'ailleurs surpris la prof de chant de la "Star Ac" en débarquant au château.

Reste à savoir qui accompagnera James Denton, l’acteur américain de Desperate Housewives, la reine du shopping Cristina Cordula, les chanteuses Cœur de pirate et Natasha St-Pier, l’humoriste Inès Reg, le rappeur Black M, la drag queen Keiona, le jeune humoriste montant Roman Doduik, l'ex-Miss France Diane Leyre, l'acheteuse d'"Affaire Conclue" Caroline Margeridon et le vidéaste et youtubeur Nico Capone.