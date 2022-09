"Danse avec les stars" : Léa Elui bouleversée par l'apparition de sa grand-mère

C'était le moment le plus touchant de la soirée. Léa Elui a eu la grande joie de voir débarquer sa grand-mère sur le plateau de "Danse avec les stars" qui proposait ce vendredi une surprise de taille aux candidats encore en lice. Pour la toute première fois dans l'histoire de l'émission, les célébrités ont dansé avec leur partenaire, mais aussi avec un danseur mystère.

Ce dernier, dont ils ne connaissent pas l'identité, s'est invité sur le parquet durant leur prestation. On a notamment pu voir Alizée et Grégoire Lyonnet danser une salsa avec Carla ; Keen'V surprendre son ami Stéphane Legar sur un tango ; ou encore découvrir la grande joie de Florent Peyre et Billy Crawford, tous les deux rejoints par leur compagne.