"Danse avec les stars" : qui est Ana Riera, la nouvelle recrue de la troupe de danseurs ?

Sélectionnée à l’issue d’une compétition sur TF1+, Ana Riera fera ses débuts à la télévision ce vendredi 16 février. La jeune femme de 27 ans fera équipe avec l’humoriste Roman Doduik pour la compétition. Un univers qu'elle connaît bien car elle a elle-même débuté sa carrière auprès d'un autre danseur professionnel de l'émission.

Elle a "bluffé" l’intransigeant Chris Marques. Fauve Hautot dit qu’elle est "captivante". Ana Riera peut désormais ajouter à son CV une ligne que beaucoup de danseurs lui envient. Originaire des Bouches-du-Rhône, la jeune femme rejoint la troupe de l’émission "Danse avec les stars". Si la majorité des téléspectateurs la découvriront lors de la première émission ce vendredi 16 février sur TF1, les plus curieux ont déjà pu la voir à l’œuvre sur TF1+.

Car Ana Riera a décroché sa place dans le programme à l’issue de "Qui veut danser avec les stars ?", une compétition parallèle regroupant 34 danseurs. Dès les sélections, elle s’est imposée comme une évidence dans les yeux du jury dont faisait notamment partie Chris Marques. "Ma marque de fabrique, c’est le feu, l’énergie et l’amour. Je passe ma vie dans une salle de danse à prendre des cours, à en donner ou à m’entraîner", explique-t-elle. Parmi ses spécialités ? La danse sur talons, comme l'ancien professeur de la "Star Academy" Yanis Marshall. Sa passion est née à l’adolescence grâce à "Danse avec les stars", que regardait son père.

Elle avait pour partenaire Anthony Colette

"Il aimait bien la danse en couple et il y avait une école à côté de chez nous. Il m’a inscrite, j’ai adoré", raconte-t-elle. L’établissement en question ? L’école Barbiéri à Marseille, où enseigne alors un certain Christophe Licata, danseur pro dans l’émission "Danse avec les stars" depuis la première saison. Ana Riera, qui s'appelle encore Anaïs, a 17 ans et décide dès l’année suivante d’en faire son métier.

Avec son partenaire Anthony Colette, au casting de DALS depuis sept ans, elle décroche une troisième place lors des Championnats de France de danses latines américaines catégorie espoir en 2016. Le couple se hisse également en finale de l’édition adultes avant de raccrocher. Également chorégraphe, Ana Riera a notamment dansé autour du monde avec la troupe Burn the floor et a partagé la scène avec celle de DALS lors d'une tournée d'été.

En participant enfin à "Danse avec les stars" après une précédente tentative, Ana Riera espère bien transmettre le plus de choses possibles à sa célébrité grâce à sa triple casquette de "danseuse, coach et créatrice". Sur Instagram, elle se définit comme "une enfant gitane sauvage" et devrait insuffler de sa fougue à son partenaire. "J’aime bien quand les choses vont vite mais je me suis vachement apaisée. Je pense que je suis patiente, surtout avec quelqu’un qui n’a jamais dansé", glisse-t-elle à l’humoriste Roman Doduik lors de leur première rencontre. Le duo fera ses débuts sur un quickstep qui promet de renverser le plateau.