"DALS" revient ce vendredi : rumba, quickstep… que danseront les célébrités pour leur premier prime ?

Après deux ans d’absence, le concours de danse réinvestit le parquet de TF1 avec de nouveaux participants. Mais les danses, elles, n’ont pas bougé. Découvrez ce qu’ont réservé les danseurs à leurs partenaires pour leur premier passage devant les juges.

L’heure n’est plus aux répétitions mais à la compétition. Ce vendredi 16 février, la nouvelle promotion de "Danse avec les stars" entre dans le vif du sujet lors de la première émission de la saison 13. La moitié des douze candidats se présentera devant le jury composé de Chris Marques, de Jean-Marc Généreux et Fauve Hautot, de retour de ce côté du plateau, mais aussi de la recrue Mel Charlot. Pour les autres apprentis danseurs, ce sera le vendredi suivant. Une prestation forcément particulière pour les célébrités qui sortiront de leurs zones de confort.

Y a pas plus collé-serré ? Diane Leyre, pas vraiment fan de la rumba

Au travail depuis plusieurs semaines, les personnalités ont d’emblée découvert la danse qui leur avait été réservée. À peine leurs partenaires rencontrées, les apprentis danseurs se sont mis au travail avec plus ou moins d’appréhension. Diane Leyre, Miss France 2022, a même décidé de se créer un personnage pour se dépasser. Elle qui reconnaît avoir "du mal avec la proximité d’un homme" commencera par une rumba, la danse de l’amour.

"Y a pas plus collé-serré ?", lance-t-elle à son binôme Yann-Alrick Morteuil dans une vidéo disponible sur TF1+. Ce sera aussi une rumba pour la chanteuse québécoise Natasha St-Pier, qui aura droit à son premier porté acrobatique. "J’ai dansé avec des Miss France qui faisaient trois fois ma taille, je pense que je devrais réussir à te rattraper", la taquine son danseur Anthony Colette.

DALS 2024 - Répétitions : nom de code : serpillière ! Premier porté acrobatique pour Natasha St-Pier Source : Danse avec les stars

Le rythme grimpera d’un cran pour Roman Doduik et Nico Capone, qui s’essaieront à la vivacité du quickstep. "Je sais que c’est une danse particulièrement difficile", souligne le premier auprès de sa partenaire Ana Riera, lauréate de "Qui dansera avec les stars ?". Sa crainte ? Subir le même sort que le comédien Théo Fernandez, "l’un de ses meilleurs amis", qui avait été "éjecté au premier tour" en saison 12 sur cette même danse. "Je l’ai eu hier soir au téléphone. Il m’a dit : 'Tout va bien, juste il ne faut pas que tu tombes sur un quickstep'", s’amuse-t-il dans un extrait des coulisses en ligne sur TF1+.

Faut que je gaine à mort Ines Reg, humoriste et désormais acrobate

S’il s’est essayé à quelques danses latines enfant, le vidéaste Nico Capone "n’a jamais fait de quickstep de sa vie". Son travail porte déjà ses fruits selon Inès Vandamme, qui a défendu son poulain face aux attaques grossophobes en ligne. "Il n’y a pas de mot pour qualifier à quel point tu m’épates", souligne-t-elle. Christophe Licata aussi est impressionné par sa star de la saison. Une Ines Reg toute en souplesse à qui il n’épargne rien en répétitions, jusqu’à la faire tourner en grand écart. "Faut que je gaine à mort", sourit l’humoriste qui prépare un contemporain plein d’acrobaties.

DALS 2024 - Répétitions : "On va l'avoir !' Inès Reg et Christophe Licata voient déjà grand Source : Danse avec les stars

Pour Cristina Cordula et Black M, tout se jouera dans les hanches sur une samba. Mais ne croyez pas que la Brésilienne parte pour autant avec une longueur d’avance. "Il y a du boulot, il n’y a aucun staïle (…). C’est catastrophique chéri, je pense que je suis la dernière de la classe", lâche-t-elle à son partenaire Jordan Mouillerac qui lui reconnaît que "c’est mou et complètement plat". Associé à Elsa Bois, le chanteur se jette lui dans l’inconnu avec ce style. "Ça me fait peur, je ne connais pas cette danse", glisse-t-il, avant d’y trouver des ressemblances avec le zouk.

Un remake de "Dirty Dancing" pour James Denton ?

La découverte est totale pour Caroline Margeridon et Adeline Toniutti, appelées à tout donner sur un tango. Si la brocanteuse d'"Affaire conclue" sur France 2 "kiffe" et se régale de son apprentissage d’une démarche entre le canard et le flamant rose auprès de Christian Millette, la prof de chant de la "Star Academy" demande à son danseur Adrien Caby s’il n’y aurait pas des kinés dans le coin. Parce que le travail sur le cadre provoque déjà de nombreuses crampes dans le dos.

DALS 2024 - Répétitions : Le baiser de cinéma. Les explications de James Denton Source : Danse avec les stars

La motivation de Keiona a elle eu la peau de ses talons. "Obsédée par les danses latines", la gagnante de "Drag Race France 2" ouvrira son aventure sur un chacha. "Ton côté showgirl va pouvoir s’exprimer pleinement", lui assure son partenaire Maxime Dereymez, vainqueur de la saison 2 de "DALS". Avec Candice Pascal, la star de Desperate Housewives James Denton jouera un couple qui se déteste mais prétend bien s’entendre sur une chorégraphie ressemblant beaucoup au mambo final de Dirty Dancing d’après les images des répétitions disponibles sur TF1+.

Seule la chanteuse Cœur de pirate a pour l’instant gardé pour elle ce qu’elle concoctait pour les téléspectateurs en compagnie de Nicolas Archambault, danseur pour la première fois dans l'émission après avoir été dans le jury en 2008.