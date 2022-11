Après avoir remporté "Danse avec les stars", Billy Crawford "rêve d’une tournée en France"

Dans "Danse avec les stars", vous vouliez montrer "le vrai Billy", celui qui a connu "l’Enfer" de la dépression et des excès comme dans la chanson de Stromae. Le Billy d’aujourd’hui, il est au paradis ?

Oui, c’est exactement ça. Je ne pourrais pas l’expliquer mieux que ça. Je suis au paradis. Il y a 20 ans, après les succès "When You Think About Me" et "You Didn’t Expect That", ça a été l'enfer pour moi. Mais grâce à Dieu, grâce à ma femme Coleen, grâce à ma famille, ça a changé.

Que penserait le Billy est arrivé à Paris à 20 ans sans parler un mot de français du Billy qui, à 40 ans, est marié, papa et vient de gagner "Danse avec les stars" ?

Il n’y aurait pas cru du tout ! J’ai franchement beaucoup travaillé pour cette émission de télévision. Mon seul but, c’était d’être meilleur à chaque prime. Je suis tellement content qu’on ait gagné après tout ce travail.

Sur Instagram, vous parlez de Fauve comme de votre "nouvelle sœur". Que vous a-t-elle appris sur vous, sur la danse ?

Elle m’a tout appris en danse, toutes les techniques. Du début à la fin de l’aventure, je n’ai fait que l’écouter. C’était mon patron. On avait une bonne connexion, j’avais confiance en elle. Tous les matins, elle me demandait : "Tu es en forme ? Tu veux un café ? Un sandwich ? Il faut que tu manges, il faut que tu dormes !" C’est pour ça que je dis qu’elle est comme ma petite sœur.

Et qu’avez-vous appris sur vous ?

Je n’ai jamais abandonné, même quand ça faisait mal. J’ai essayé des choses que je n’avais jamais essayées, toujours de manière positive. Je n’avais aucune confiance en commençant, je suis tellement timide. Mais le travail et la confiance de Fauve m’ont donné plus de patate pour faire le show.