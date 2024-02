"Danse avec les stars" : quelles sont les nouveautés de cette 13ᵉ saison ?

"Danse avec les stars" fera son retour sur TF1 et TF1+ à partir du vendredi 16 février. Cette année, la production a décidé de revenir aux fondamentaux du programme. Il n'y aura plus d'éliminé sur les deux premiers primes, ni de buzzer rouge.

Revenir aux fondamentaux du programme. Tel est le mot d'ordre de la 13e saison de "Danse avec les stars" qui fait son grand retour le vendredi 16 février sur TF1 et TF1+. "Nous avons travaillé un an et demi pour revenir aux fondamentaux de l'émission : des stars, une vraie compétition de danse et un programme familial et fun", a expliqué Rémy Faure lors de la conférence de présentation du programme. "On va remettre de la chaleur sur le plateau", promet le directeur des Programmes de flux du groupe TF1.

Finies les mécaniques compliquées. Le buzzer rouge disparait et il n'y aura plus d'éliminé lors des deux premiers primes. "On veut laisser plus de chances aux candidats d'aller plus loin, de se révéler. En fin d'émission, il y aura tout de même un couple soumis au face-à-face pour le 3ᵉ prime", détaille Frédéric Pédraza, directeur général adjoint des contenus chez TF1 production.

Plus d'images en coulisses

Au menu également : plus de séquences en coulisses et davantage de danses de groupe pour accentuer l'effet festif de l'émission. "Le casting fait tout. Cette année, on a de fortes personnalités", se réjouit Frédéric Pédraza, qui admet que certains ont été difficiles à convaincre.

Ils seront douze à tenter de succéder à Billy Crawford. On découvrira les talents de danseurs de James Denton, l’acteur américain de Desperate Housewives, la reine du shopping Cristina Cordula, les chanteuses Cœur de pirate et Natasha St-Pier, l’humoriste Inès Reg, le rappeur Black M, la prof de chant de la "Star Ac" Adeline Toniutti, la drag-queen Keiona, le jeune humoriste qui monte Roman Doduik, l'ex-Miss France Diane Leyre, l'acheteuse d'"Affaire Conclue" Caroline Margeridon et le vidéaste et youtubeur Nico Capone.

Le jury réuni à la même table

Ils évolueront dans un nouveau décor avec plus de lumières. "C'est un décor un peu en 360 degrés avec la hot seat, la zone où le couple en danger est en attente ", détaille Frédéric Pédraza. Autre changement : les autres couples ne seront plus en backstage mais présents en plateau durant toute la soirée.

Quant au jury – composé cette année de Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot et Mel Charlot – installé dans un fauteuil individuel ces dernières saisons, il sera désormais réuni derrière le "desk". "Le Covid nous avait imposé de les séparer il y a quelque temps. On revient sur la proximité, la chaleur, le jeu entre eux", poursuit Frédéric Pédraza. Les pancartes pailletées feront également leur retour pour noter les candidats.

Les fans du programme retrouveront les danseurs emblématiques de l'émission comme Christian Millette et Maxime Dereymez, qui reviennent après un an d'absence. Ils seront rejoints par Yann-Alrick Mortreuil, que l'on n'avait pas vu depuis la 7e saison, Candice Pascal, Inès Vandamme, Adrien Caby, Christophe Licata, Jordan Mouillerac, Elsa Bois et Anthony Colette.

Nicolas Archambault, qui avait jugé les célébrités sur le parquet durant la saison 8 diffusée en 2017, reviendra aussi, mais en tant que danseur. Enfin, comme l'an dernier, un petit nouveau ou une petite nouvelle rejoindra la troupe. Son identité sera révélée à l'issue de la deuxième saison du programme "Qui dansera avec les stars", diffusé sur TF1+.