"Danse avec les stars" : qui est Stéphane Legar, le chanteur star de TikTok venu d’Israël ?

Sur TikTok, ils sont plus de 1,5 million à le suivre. Sur YouTube, ses vidéos ont été vues plus de 210 millions de fois. Mais en France, son nom reste relativement confidentiel pour le moment. Sa popularité monstre sur les réseaux sociaux est née à plus de 4000 km de l’Hexagone il y a six ans. Né en Israël de parents togolais en 1998, Stéphane Legar cultive sa passion pour la danse à l’adolescence. À 14 ans, il apprend seul en regardant Internet. À 15 ans, il débute dans le mannequinat. À 18 ans , il poste en ligne sa propre chorégraphie baptisée "Step Fun" - un jeu de mots sur son prénom.