"Danse avec les stars" revient sur TF1 avec une star de "Desperate Housewives" au casting

Mis au repos pendant un an, le concours de danse de TF1 est prêt à ressortir ses chaussures cirées du placard. Trois des personnalités qui tenteront de briller sur le parquet ont déjà été dévoilées. Parmi elles, un acteur américain, une styliste "magnifaïk" et une chanteuse à la voix reconnaissable entre mille.

Ils sont prêts à succéder à Billy Crawford, vainqueur de la saison précédente avec Fauve Hautot. Les futurs participants de "Danse avec les stars" ont sans doute profité des fêtes pour commencer à préparer des corps qui seront mis à rude épreuve pendant plusieurs semaines. Trois d’entre eux ont pour l’instant été annoncés au casting d’une saison 13 que les téléspectateurs de TF1 attendent depuis plus d’un an. Les fans de Desperate Housewives retrouveront James Denton, inoubliable Mike Delfino dans la série culte.

Guitariste au sein du groupe Band from TV aux côtés de son épouse de télévision Teri Hatcher, qui elle a joué le jeu de "Mask Singer" en France, l’acteur de 60 ans qui a le rythme dans la peau sera en compétition avec une autre icône de la télévision. Cristina Córdula, styliste, consultante en image et animatrice, s’attaquera aussi au parquet de DALS. Et peut-être à ses costumes… L’impitoyable membre du jury Chris Marques empruntera-t-il le "Magnifaïk" légendaire de la Brésilienne pour la féliciter ?

Plus habituée à donner de la voix qu’à danser, Cœur de pirate se lance dans une aventure qui bouleverse profondément les candidats, comme le rappellent chaque année les principaux intéressés. Le jury de professionnels, composé en 2022 de Chris Marques, Marie-Agnès Gillot, François Alu et Bilal Hassani, reste pour l’instant un mystère. Idem pour les danseurs professionnels qui accompagneront les personnalités. Seule certitude : les clés de l’émission restent entre les mains de Camille Combal.