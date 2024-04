Inès Reg, Nico Capone et Natasha St-Pier : les trois finalistes de "Danse avec les stars" au banc d'essai

Ce samedi, TF1 diffuse la grande finale de la "Danse avec les stars". Qui d’Inès Reg, Nico Capone ou Natasha St-Pier succèdera à Billy Crawford ? Retrouvez toutes les prestations de cette saison sur TF1+.

Qui succèdera à Billy Crawford, grand gagnant de la précédente saison ? TF1 diffuse ce vendredi la finale de "Danse avec les stars" qui opposera Inès Reg, Natasha St-Pier et Nico Capone. Une finale qui s'annonce très serrée, les trois candidats ayant chacun de grandes chances de remporter le trophée.

Inès Reg, la première de la classe

Elle a réalisé un sans-faute sur le parquet de "Danse avec les stars". Depuis sa première prestation, une danse contemporaine sur "Immortelle" de Lara Fabian, Inès Reg a enchainé les succès avec son partenaire Christophe Licata. Avant le lancement de l'émission, l'humoriste de 31 ans nous avait confié qu'elle adorait danser et qu'elle avait "une passion" pour les portés. "J'ai compris que si on gaine bien, on peut réussir à faire plein de trucs", nous expliquait la jeune femme qui s'est vue attribuer le premier 10 de la 13ᵉ saison pour sa magnifique valse sur "Voilà" de Barbara Pravi.

Dotée d'un mental d'acier, Inès Reg compte bien remporter la finale. "Christophe Licata, viens, on termine en beauté. (...) Viens, on montre que tout est possible. Que si on veut, on peut. Que c’est dur, mais que du coup il y a encore plus de valeurs", a écrit la jeune femme sur Instagram.

Natasha St-Pier, la belle surprise

Elle ne pensait pas aller aussi loin dans l'aventure. Natasha St-Pier peut être fière de son parcours dans "Danse avec les stars". La chanteuse canadienne qui qualifiait son niveau de danse d'"inexistant" au début de l'aventure est parvenue à se hisser jusqu'en finale avec son partenaire Anthony Colette. "J’ai envie de dire à mon petit garçon de huit ans que dans la vie, on peut tout faire, même des choses pour lesquelles on n'est pas doués", nous confiait la chanteuse canadienne avant de commencer l'aventure. Le petit Bixente peut être fier de sa maman qui n'a cessé de progresser tout au long des semaines.

Complexée par ses jambes qu'elle n'avait jamais osé montrer en 30 ans de carrière, l'interprète de "Mourir demain" a livré sa plus belle prestation lors de la demi-finale sur une valse au son de "Mistral gagnant", de Renaud. "Tu as dansé comme une femme libre ce soir", a estimé Jean-Marc Généreux. "Merci de me permettre un dernier tour de manège avant que le rideau ne se ferme sur cette saison", a réagi auprès de ses fans sur Instagram Natasha St-Pier qui ressort grandie de cette aventure.

Nico Capone, l'outsider

Pour lui, "Danse avec les stars" était un challenge personnel. "Je veux montrer qu'on peut être en surpoids et apprendre à danser", avait admis Nico Capone lors de la présentation du programme. L’influenceur suisse et star sur TikTok est parvenu à se hisser jusqu'en finale, faisant taire toutes les mauvaises langues qui n'ont pas hésité à se moquer de lui sur les réseaux sociaux. Depuis sa première danse, un quickstep sur "Everybody Needs Somebody to Love", il a tour à tour ému et bluffé le jury avec sa partenaire Inès Van Damme.

Bien qu'il ne soit pas un danseur professionnel, Nico Capone avait fait deux ans de danse quand il avait 10 ans. "Ma mère me disait que plus tard, ça me servirait pour les filles !". Une chose est sûre : ça lui aura servi pour "Danse avec les stars". L'apprenti danseur a même eu un 10 de la part de Mel Charlot pour sa valse sur la musique de "Harry Potter" dont il est fan. "Tu es une des valeurs qui devrait aller très loin dans l'émission", avait alors lancé Chris Marques, qui n'a pas manqué de flair.