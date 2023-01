Découvrez le vrai lycée Toulouse-Lautrec qui a inspiré la série de TF1

"Quand je suis arrivée, le premier jour, j'étais extrêmement réfractaire, parce qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Je me suis retrouvée devant un parterre de fauteuils roulants et j'ai réalisé que, tout à coup, c'était moi le vilain petit canard, la personne 'handicapée'. On me regardait différemment et j'ai compris l'effet que cela faisait", a confié Fanny Riedberger au Point.

Désireuse de mettre en avant ce lieu qui a changé son regard sur le handicap, elle est parvenue à tourner en situation réelle. "On a eu la chance que l'établissement nous ouvre ses portes. Les castings ont eu lieu là-bas. (...) On a pu ainsi filmer le lycée dans son activité quotidienne", se réjouit-elle.