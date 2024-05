Deux élèves de la "Star Academy" s’invitent dans "Demain nous appartient"

Le feuilleton quotidien de TF1 accueillera prochainement deux anciens pensionnaires du Château. Ils joueront leur propre rôle et donneront un concert pour lancer le début de la saison du restaurant de la plage. Tous les épisodes de "Demain nous appartient" sont disponibles sur TF1+.

Ils retrouveront bientôt les téléspectateurs qui les ont suivis pendant plusieurs semaines. Candice et Victorien, élèves de la promotion 2023 de la "Star Academy", ont été recrutés par Demain nous appartient pour une apparition spéciale. Les apprentis chanteurs ont été photographiés sur le plateau du feuilleton quotidien de TF1, clap en main pour annoncer leur future collaboration. Si le duo s’invite à Sète, c’est pour y donner "un concert exceptionnel qui va lancer la saison estivale".

Un nouvel ostréiculteur à Sète

"Pour célébrer dignement l’été autour de cocktails et tapas, la Paillote était en fête avec de la musique, des tables bondées et tout le monde heureux !", indique un premier synopsis de l’épisode partagé par la chaîne. "Très à l’aise derrière leurs micros, Candice et Victorien ont profité de l’accueil enthousiaste qui leur a été réservé entre tonnerre d’applaudissements, acclamations et selfies", poursuit TF1.

Les personnages d’Aaron, d’Amel, de Charles, de Chloé, de Diego, de Jack ou encore de Victoire assisteront à cette prestation qui sera diffusée dans les prochaines semaines. Et s’il s’agissait d’un épisode spécial Fête de la musique pour le 21 juin ? On imagine déjà également une scène entre Victorien et Alex Bertrand, incarné par Alexandre Brasseur, tous les deux exerçant la profession d’ostréiculteur.

Victorien et Candice ne se quittent plus en ce moment sur le plan professionnel. Le premier a rejoint la seconde et ses camarades dimanche 28 avril lors du concert de la "Star Academy" au Zénith de Montpellier. Il a notamment pu interpréter son premier single, "Tous les matins", devant une foule conquise. La tournée à succès de la promotion 2023 se poursuit jusqu’en juillet, avec un arrêt très attendu à l’Accor Arena à Paris où plus de 15.000 spectateurs attend de pied ferme les jeunes artistes le 8 juin.