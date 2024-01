EN DIRECT - "Star Academy" : qui de Héléna ou Pierre rejoindra Julien en finale ?

La promotion 2023 se réduira ce samedi 27 janvier à deux candidats, qui se disputeront le trophée la semaine suivante. Trois mois après leurs débuts en duo, les meilleurs amis Héléna et Pierre se retrouvent en demi-finale pour un face-à-face en musique. Toutes les prestations de la saison sont à retrouver sur TF1+.

L’un d’eux rejoindra Julien, qui s’est qualifié pour la finale de la "Star Academy" la semaine passée face à Axel. Un prime d’autant plus spécial pour Héléna et Pierre qu’il leur permettra de partager la scène ensemble après avoir fait leurs débuts côte à côte. Les spectateurs se souviennent encore de leur toute première prestation dans l’aventure, un duo lumineux sur "Shallow" de Lady Gaga et Bradley Cooper.

Immunisé lors du quart de finale, c’est Pierre qui a choisi – à la surprise générale – Héléna comme adversaire pour la demi-finale. Devenus inséparables au fil des semaines, les deux chanteurs de 21 ans seront accompagnés sur le prime par David Hallyday, Lara Fabian, Gims et Sophie Ellis-Bextor, Woodkid.

Suivez la deuxième demi-finale de la "Star Academy" dans le direct ci-dessus.