Florent Pagny : comment une mauvaise toux a permis de diagnostiquer son cancer

"Il commence à répéter son discours (…), à faire une vidéo de 5 minutes. Il donne des détails, presque le nom des laboratoires", se souvient Azucena. Je lui ai dit 'Ça ne va pas non ! Tu résumes'. Les enfants lui ont dit 'Non Papa, un message Instagram, c’est pas plus d’une minute et demie". Au moment où il partage sa vidéo le 26 janvier, Florent Pagny sait qu’il est malade depuis moins d’un mois. Le documentaire réalisé par son ami Michel Jankielewicz révèle que le chanteur a contracté le Covid fin 2021. "Les semaines passent et sa mauvaise toux persiste", explique le film.