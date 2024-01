Que sont devenus les jeunes acteurs qui ont joué Ducobu au ciné ?

Plus gros succès de la série de film inspirés de la célèbre BD, "Ducobu 3" est rediffusé ce mardi soir sur TF1. À chaque épisode, la production a fait appel à une jeune comédien différent pour interpréter son jeune personnage. Alors qu’un cinquième volet est attendu, retour sur les différents visages du cancre préféré du cinéma français.

C’est presque devenu un gimmick. Depuis L’Élève Ducobu, la première adaptation de la BD belge à succès sortie en 2011, le visage de l'interprète du personnage principal change à chaque film. La raison est toute simple : si le cancre de l’école Sainte-Potache grandit à peine dans les pages du dessinateur Godri et du scénariste Zidrou, ce n’est pas le cas des jeunes comédiens. D’où la nécessité de procéder un nouveau casting avant chaque tournage….

Vincent Claude dans "L’Elève Ducobu"

UGC

Ce jeune acteur né en 1998 a déjà l’expérience des plateaux lorsque Philippe de Chauveron lui confie le rôle principal de L’Élève Ducobu en 2011. Six ans auparavant, il faisait en effet ses débuts dans La vie est à nous ! de Gérard Krawczyk, interprétant la version enfant de La Puce, l’ivrogne incarné par Michel Muller. On le voit ensuite dans Le Petit Nicolas de Laurent Tirard et Les Meilleurs Amis du monde de Julien Rambaldi. Après avoir joué Ducoby, Vincent Claude a fait une apparition dans Malavita de Luc Besson et dans Cigarette est chocolat chaud de Sophie Reine. Après avoir passé son bac, il a tourné la page du cinéma pour se lancer dans des études de pâtisserie.

François Viette dans "Les Vacances de Ducobu"

UGC

Contrairement à son prédécesseur, ce gamin originaire de La Seyne-sur-Mer n’a jamais joué la comédie avant de rejoindre cette suite, dirigée comme l’original par Philippe De Chauveron. "En rentrant du boulot, ma mère a vu une annonce dans le journal pour faire de la figuration dans un film avec Elie Semoun", raconte-t-il à l’époque à TF1Info. Après le succès du film, François retourne à l’école comme si de rien n’était. Si Jean-Pierre Mocky lui a confié un petit rôle dans Le Renard Jaune, sorti en 2013, c’est derrière la caméra qu’on pourrait un jour le retrouver puisqu’il a récemment entamé des études de cinéma à Montpellier.

Mathys Gros dans "Ducobu 3"

UGC

Alors qu’il interprète le professeur Latouche depuis le premier film, Elie Semoun prend les commandes de la saga avec ce troisième volet, tourné en 2019. Pour trouver son Ducobu, l’acteur-réalisateur lance un casting de près de 2000 enfants dans toute la France avant de jeter son dévolu sur ce garçon originaire de Provence. Comme François Viette, il n’a aucune expérience devant une caméra. Mais contrairement à ses prédécesseurs, il a bien l’intention de faire carrière dans le métier d’acteur. Après une apparition dans le téléfilm La Dernière partie sur TF1 en 2021, il a tenu l’an dernier l’un des premiers rôles de La Guerre des Lulus de Yann Samuell.

Gabin Tomasino dans "Ducobu président !"

UGC

Si la maman de François Viette avait répondu à une annonce dans le journal, c’est sur Ies réseaux sociaux que celle de ce gamin normand apprend que Elie Sémoun est à la recherche d’un quatrième Ducobu. Après avoir envoyé une vidéo de son fils à la production, elle est rappelée pour qu’il passe un essai avec l’acteur-réalisateur. "J’ai joué une petite saynète devant lui et puis il y a eu ce moment magique quand il m’a dit que j’étais son coup de cœur !", raconte-t-il en 2022 à Ouest France. Durant la promo, Gabin a eu le bonheur de participer à un épisode de "Fort Boyard". Depuis, il se concentre sur ses études.

C’est le 3 avril prochain qu’on découvrira Ducobu passe au vert, un cinquième volet réalisé comme les deux précédents par Elie Semoun. Sur l’affiche, le cancre apparaît de dos, cartable sur les épaules. Ce ne sera donc pas Gabin Tomasino puisque la production a ouvert un casting au printemps dernier entre la France et la Belgique. Depuis le tournage durant l’été, l’identité du jeune acteur qui a été choisi a été tenue secrète. En attendant la bande-annonce qui ne saurait tarder…