EN DIRECT - Miss France 2023 : qui succèdera à Diane Leyre ? Suivez la cérémonie avec nous

La soirée sera notamment marquée par les adieux de Sylvie Tellier, qui a cédé sa place à la tête des Miss à Cindy Fabre en septembre, et la prestation en direct de Carla Bruni et Gims pour un duo inédit. Comme chaque année, les prétendantes passeront de quinze à cinq. Une seule sera ensuite couronnée à 50/50 par les téléspectateurs et un jury de personnalités présidé par l’acteur Francis Huster. Alors, quelle région l’emportera ? Réponse aux alentours de 0h40.