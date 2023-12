La Nordiste Eve Gilles sacrée Miss France 2024 : "Il y a deux ans, je travaillais à l’usine"

Eve Gilles va devoir mettre ses études de mathématiques sur pause le temps de vivre pleinement son année en tant que Miss France. À peine élue ce samedi 16 décembre à Dijon, la jeune femme de 20 ans aux cheveux courts milite pour le droit à la différence. "Je n’ai pas besoin de défendre mon unicité parce que nous le sommes tous", insiste-t-elle.

Elle assurait avant même la fin de la cérémonie que "la couronne tiendrait très bien, même sur ses cheveux courts". Un aplomb qui a sans doute joué dans la balance au moment de désigner Miss France 2024. C’est vrai qu’Eve Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais, porte très bien ce modèle que Mauboussin a baptisé "L’élégance s’appelle France". "À croire qu’elle était faite pour moi ! Quand Cindy Fabre l’a décrite, elle a dit que les petites pierres ressemblaient à des bonbons et je suis très gourmande", sourit celle qui, une heure plus tôt, a vu sa vie basculer au Zénith de Dijon.

"Ça me fait vraiment plaisir d’être ici. Ça veut dire que la soirée d’est vraiment très bien déroulée pour moi", s’amuse la jeune femme face à la quinzaine de journalistes devant elle. Eve Gilles veut se mobiliser pour "ce qui lui tient à cœur", aussi bien "les valeurs des femmes fortes" que le droit à la différence. La sienne passe par sa coupe courte, qu’elle a évoqué deux fois lors de ses prises de parole en direct sur TF1.

ARNAUD FINISTRE / AFP

"Nous avons l’habitude de voir de belles Miss aux cheveux longs, avec de belles boucles. Alors que moi non. J’ai choisi un côté androgyne, plus masculin, qui fait pourtant ma féminité", détaille-t-elle, insistant sur le fait que ce look "ne suffit pas" à se distinguer. Ne lui demandez d'ailleurs pas ce qui la différencie des autres candidates. Elle vous répondra qu'elle "n’a pas besoin de défendre son unicité parce que nous le sommes tous". Touché. "Il y a deux ans, je travaillais à l’usine et aujourd’hui, je suis ici. Je veux montrer aussi que peu importe d’où l’on vient, on peut atteindre nos objectifs si on se les fixe", poursuit-elle.

Elle a arrêté médecine "parce que ça ne lui plaisait pas"

Miss France, Eve Gilles en rêvait. Mais "le chemin a été long. J’ai fait beaucoup de travail sur moi", explique-t-elle, racontant notamment qu’elle "ne se maquillait absolument pas avant". Critiquée sur son corps jugé trop ceci ou pas assez cela, elle rappelle que "le body-shaming, on le subit un jour ou l’autre". "On a tous nos imperfections. J’ai voulu prendre la parole dessus parce que c’est vraiment un sujet qui me tient à cœur", ajoute-t-elle avec sérieux.

Eve Gilles se fait plus taquine au moment d’évoquer son parcours personnel. Née à Dunkerque à l’été 2003, elle se propose d’épeler le nom de sa commune de Quaëdypre, dans les Flandres. "Un petit village de la campagne, où je vis très bien", assure-t-elle. Elle a commencé par des études de médecine qu’elle a mises de côté car "ça ne lui plaisait pas". Elle a travaillé ensuite pendant quelques mois comme ouvrière dans une usine d’œufs avant de démarrer une licence à l’université de Lille. "Les mathématiques ont toujours été ma voie", dit celle qui se verrait bien devenir statisticienne. Elle promet déjà que quoi qu’il arrive, "elle ira au bout de son diplôme".

Les premiers mots d'Eve Gilles, Miss France 2024 Source : Election de Miss France

Elle n’a pas encore quitté le Zénith de Dijon qu’elle trouve que "ça va déjà très vite". "Je prends le train en marche et on verra par la suite. Je ne me fais aucun souci", admet-elle. Dans son apprentissage de la vie de Miss, elle pourra compter sur les Nordistes qui l’ont précédée. Elles sont tout de même quatre à avoir gagné en neuf ans. "On a gagné !", a exulté Maëva Coucke, élue Miss France 2018, sur scène après le final. "Elle m’a dit :'Déchire tout et reste toi-même !'", nous révèle Eve Gilles.

Ses parents, présents à Dijon, ne lui ont rien dit. "On s’est juste pris dans les bras", raconte-t-elle, parlant d’un "langage par les yeux". Elle espère "rendre fiers" ses grands-parents maternels qui vivent à La Réunion. Et n’ose imaginer son retour dans les Hauts-de-France. "Je n’ai pas de mot pour le qualifier parce que je sais que toutes les personnes qui étaient là pour moi de près ou de loin vont se rassembler", avance-t-elle.

Le Nord-Pas-de-Calais, c’est comme Miss France, c’est vraiment une famille Eve Gilles, Miss France 2024

"Le Nord-Pas-de-Calais, c’est comme Miss France, c’est vraiment une famille. On se rassemble, on s’unit et on s’élève", souligne-t-elle. C’est aussi ce qui s’est passé entre elle et sa première dauphine, la Guyanaise Audrey Ho-Wen-Tsaï pendant la longue minute de suspense avant l’annonce du résultat. "On s’est dit beaucoup de bêtises, mais aussi qu’on était très fières l’une de l’autre, de notre parcours", glisse-t-elle, évoquant un détail plus trivial.

"Je lui disais que ma robe était très lourde, que j’avais l’impression de la perdre et que dans peu de temps elle allait tomber à mes genoux. J’avais dit la même chose à l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais, ça m’avait porté chance. Peut-être que cette phrase me suivra tout au long de ma vie", lance-t-elle dans un sourire. Les plus observateurs noteront qu’Eve Gilles s’est effectivement changée après son sacre, optant pour une robe bustier plus près du corps qui facilite les déplacements. Car après le gala officiel, Miss France 2024 devait prendre la route vers Paris où l’attend une longue tournée médiatique.