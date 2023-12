Miss France 2024 présente son jury 100% féminin présidé par Sylvie Tellier

Alors que les 30 candidates ont rejoint Dijon pour poursuivre les répétitions, la cérémonie du 16 décembre continue à se dévoiler. Un an après son départ, l’ancienne directrice générale de Miss France retrouvera ses Miss mais cette fois de l’autre côté de la scène. Elle sera à la tête d’un jury de six personnalités féminines, dont les votes comptent pour moitié au moment d’élire la gagnante.

Patrick Juvet ne saurait plus où donner de la tête. Car les femmes seront partout le soir du 16 décembre pour l’élection de Miss France 2024, qui se dote d’un jury entièrement composé de personnalités féminines. C’est la deuxième fois seulement que cela se produit dans l’histoire du concours, après le jury girl power de Line Renaud en 2018.

On savait déjà que la présidence avait été confiée à Sylvie Tellier, ancienne patronne du concours. "Elle a été directrice générale pendant 17 ans et ne pouvait de fait pas prendre parti. On s’est dit que c’était un joli clin d’œil de lui donner ce rôle", expliquait lors de la présentation de la cérémonie Frédéric Gilbert, producteur de l’émission qui succède à Alexia Laroche-Joubert à la tête de la société Miss France.

Sylvie Tellier connaît le rôle de membre de jury pour l’avoir tenu en décembre 2004, l’année du sacre de Cindy Fabre, qui est désormais la directrice du concours. La Lyonnaise, élue Miss France en 2002, sera entourée dans sa mission par la comédienne Stéfi Celma, qui jouait une candidate à Miss France dans la comédie Miss de Ruben Alves. L’ancien mannequin Adriana Karembeu, la chanteuse Nolwenn Leroy, la championne de boxe Estelle Mossely, l’humoriste Élodie Poux et Nina Métayer, meilleure pâtissière du monde, complètent le groupe.

Lors de l'élection qui se tiendra au Zénith de Dijon sur le thème de "la boîte à musique des Miss", les votes du jury et ceux des téléspectateurs compteront à 50/50 au moment de désigner les 5 finalistes puis la grande gagnante. Les 15 demi-finalistes auront été au préalable choisies par un jury de pré-sélection, qui les a notamment accompagnées lors du voyage de préparation en Guyane. Elles sont 30 à espérer prendre la suite d’Indira Ampiot. Mais une seule marchera dans les pas de la Guadeloupéenne de 19 ans.