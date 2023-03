Élodie éliminée de "Koh-Lanta" : "Avant l'émission, j'ai été touchée par un cancer du sein"

Les candidats de "Koh-Lanta" ne savent pas toujours faire du feu. Vous étiez-vous préparée avant de partir ?

Vous allez rigoler mais je m’étais préparée ! Avant le tournage, je suis partie à Zanzibar et là-bas je suis allée à la rencontre d’une tribu locale qui m’a montré comment faire du feu. Bon je vous avoue que je n’ai jamais réussi à avoir une braise, mais en tout cas il y avait de la fumée ! Ce qu’on ne voit pas dans l’émission, c’est qu’avant que Martin allume le feu, j’aide Emin et Julie au niveau des combustibles. Aussi bizarre que ça puisse paraître, j’étais entrainée. Après il y a plein d’autres facteurs qui entrent en compte. Le vent, la chance… Moi j’ai fait un feu qui pouvait durer sur la longueur. Or celui de Christine était beaucoup plus agressif.

Avant le départ, Helena souligne votre manque de confiance et vous encourage à vous battre pour la suite. Elle vous a bien cerné ?

Oui, c’est vrai que je manque de confiance en moi. Mais si c’est le cas, c’est à cause de différents événements qui m’ont fait perdre cette confiance. Juste avant de rentrer dans l’aventure, j’ai été touchée par la maladie, par un cancer du sein. Quand on croque la vie à pleines dents, qu’on a une hygiène de vie saine, qu’on enchaîne les cours de sport et qu’on essaie de faire du bien autour de soi et qu’on apprend qu’on est touché par ça… On ne comprend pas. On se demande si la vie a un message à vous faire passer. Est-ce que j’ai fait quelque chose de mal ? Après si j’ai été prise parmi 40.000 personnes, c’est que je peux avoir confiance en moi. Ça m’a regonflé le moral. Et puis finalement le fait de ne pas pouvoir prouver ce que je valais, de ne pas pouvoir montrer mon côté battante, j’ai reperdu confiance en moi.

Où en êtes-vous aujourd’hui de votre combat contre la maladie ?

Je peux dire que je suis en rémission. Mais toujours en traitement. J’ai un médicament à prendre pendant cinq ans et je fais des contrôles assez réguliers, tous les six mois. J’ai eu la chance que mon cancer soit détecté très tôt. Mais j’ai quand même dû me faire opérer, puis suivre une radiothérapie en plein pendant les castings de l’émission. Et j’ai eu la chance de ne pas être contrainte à suivre une chimiothérapie car tout avait été éradiqué. Mais je dois toujours faire attention. Et c’est seulement dans cinq ans qu’on pourrait dire que tout ça est terminé.