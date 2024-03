"Koh-Lanta" : phénix, "piapias" et pluie tropicale… Ce qu’il faut retenir de l’épisode 5

TF1 diffusait mardi le cinquième épisode de "Koh-Lanta : Les Chasseurs d’Immunité". Un épisode marqué par le réveil de l’équipe jaune et le départ d’une aventurière de l’équipe des rouges. Cet épisode et tous les précédents sont disponibles dès maintenant en streaming sur TF1+.

Sur île déserte comme sur un terrain de foot, il faut toujours se méfier des réactions d’orgueil. N’est-ce pas les Matukad ? Après avoir enchaîné quatre victoires consécutives, l’équipe des rouges a été victime du réveil spectaculaire du camp des jaunes lors de l’épisode 5 de "Koh-Lanta : Les Chasseurs d’Immunité". Réduits à sept après le départ d’Alexis, les Kadasi ont puisé dans leurs ressources mentales pour inverser le cours de l’aventure. Et profiter des tensions au sein du camp d’en face.

"Tel le phénix, on a besoin de renaître de nos cendres", juge Amri en s’avançant vers l’épreuve de confort. La récompense dévoilée par Denis Brogniart vaut le détour. Des pâtes, des œufs, du café, une bâche étanche pour se protéger de la pluie. Et des tablettes de chocolat qui font saliver Émilie, la championne de France de bikini fitness.

Comment je me moque que les jaunes soient en train de souffrir ! Meïssa

Les rouges en supériorité numérique, un tirage au sort écarte Mégane, David et Jean de l’épreuve tandis qu’une violente pluie tropicale s’abat sur les Philippines. Attaché à une corde, un membre de chaque équipe doit récupérer une série de plaquettes à l’effigie des récompenses. Les yeux bandés, ses camarades doivent ensuite le rejoindre au son de la voix…

Surmotivé, Sébastien réalise un démarrage canon et ne sera jamais rattrapé par le malheureux Ricky, plombé par les difficultés d’orientation des rouges. "C’est dur d’avoir vu tout ça et de repartir avec rien du tout", réagit Cécile, même si elle avoue être "contente" que les malheureux jaunes mangent enfin.

Le retour de l'affaire du sac d'Alicia

Cet aveu fait sortir les garçons de leurs gonds. "Comment je me moque que les jaunes soient en train de souffrir !", s’emporte Meïssa, le chargé de recouvrement qui repart les mains vides. "J’ai vu des touristes !", grogne David le boucher qui a observé l’épreuve à distance. "Ils ont été plus forts, mais on les a laissés gagner". Question de point de vue.

Jusqu’ici, les rouges étaient parvenus à mettre leurs tensions de côté pour briller sur les épreuves. Elles vont reprendre de plus belle après une nouvelle défaite, cette fois lors de l’épreuve d’immunité où malgré une remontada fulgurante de Meïssa, les jaunes triomphent sur le fil au lancer de catapultes grâce à une Pauline métamorphosée.

Sur le camp, les Matukad sont désormais à couteaux tirés. Consciente qu’elle est danger, Emilie se met en quête d’un collier, craignant que les "piapias" de Léa à son sujet ne lui coûtent sa place durant l’aventure. En arrivant au conseil, elle tente donc de crever l’abcès. Mais sa tentative se retourne contre elle lorsque Meïssa lui demande si oui, ou non, elle a fouillé dans le sac d’Alicia au début de l’aventure. Une séquence hors champ qui a déjà fait couler beaucoup d'encre.

Pressée par ses camarades, la quadragénaire reconnaît son erreur à demi-mots. "Emilie a dit je fouille et vous me cachez", balance alors Julie qui avoue avoir assisté à la scène en compagnie de Cécile. Cette révélation va sceller le sort de la candidate qui hérite de 8 voix contre 2 à Léa, de toute façon protégée par le collier d’immunité de Julie. Les rouges vont-ils tourner la page et repartir de l’avant ?

