Emin, déjà éliminé de "Koh-Lanta" : "J’avais écrit à tous les castings pendant 20 ans !"

Vous avez cherché en vain un collier d’immunité. Mais vous avez trouvé un double vote qui n’a pas servi à grand-chose…

Je suis tombé sur le plus mauvais lot ! Au lever du soleil, j’ai commencé à chercher parce que je ne voulais avoir aucun regret. Ça a duré plus de 12 heures et lorsque j’ai trouvé l’enveloppe, j’étais aux anges. Et puis en l’ouvrant, j’ai tout de suite déchanté parce que je savais que tout le monde voulait voter contre moi. Comme je me suis senti trahi par Alex, j’ai tenté de me raccrocher à Rudy. Il m’a promis que rien n’était joué, qu’il me dirait ce qu’il en était des votes juste avant le conseil. Mais il me l’a fait envers ! Moi, ce que j’espérais, c’est jouer ma place à la boule noire avec Christine par exemple. Sauf que tout était déjà décidé à l’avance…

Emin, vous avez postulé à Koh-Lanta pendant vingt ans. Vous souvenez-vous de votre toute première lettre à la production ?

C’était une simple lettre, écrite à la main, dans laquelle j’avais collé une photo de moi en maillot de bain, sur ma terrasse. J’expliquais un peu qui j’étais, mon âge - j’avais 36 ans à l’époque – et pourquoi je voulais faire "Koh-Lanta". Je me rappelle que lorsque j’ai vu l’émission la première fois, je suis tombé amoureux de cette émission. Parce qu’il y a le dépaysement, le dépassement de soi, le challenge. C’est une aventure où tout le monde a une chance. Depuis ce jour-là, j’ai écrit sans interruption, même si depuis quelques années, des connaissances me disaient de laisser tomber, que j’étais trop vieux. Finalement j’y ai cru et la détermination a payé.

Vous avez vraiment écrit une lettre par an ?

J’ai écrit à tous les castings. Ça ne fait qu’une vingtaine de lettres, après tout. J’en ai gardé quelques copies dans un dossier à la maison.