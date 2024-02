Les Enfoirés comptent sur vous le 1er mars sur TF1 et TF1+ pour leurs 35 ans

Enregistré à Bordeaux en janvier, le spectacle donné au profit des Restos du cœur sera diffusé vendredi 1er mars à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+. Près de 50 artistes se sont mobilisés pour cette édition baptisée "Enfoirés 2024, on a 35 ans !". Chaque DVD et CD vendu permet de financer dix-sept repas pour les plus démunis.

Ils promettent "une ambiance festive et chaleureuse". Les Enfoirés remettent le couvert vendredi 1er mars en faveur des Restos du cœur avec un spectacle anniversaire plus nécessaire que jamais. Alors que l’association créée par Coluche a dû limiter ses capacités d’accueil faute de financements suffisants, la troupe d’artistes formée autour de Jean-Jacques Goldman fête ses 35 ans dans un spectacle enregistré en janvier sur la scène de l’Arkéa Arena de Bordeaux.

Un nouvel hymne signé Patrick Bruel et Ycare

Composée cette année de 47 artistes mais privée de Mimie Mathy, la troupe des Enfoirés enchaînera les tableaux au rythme de tubes intemporels dont "Magic in the air", "Born to be alive", "Popcorn salé", "Une histoire d’amour", "Tournent les violons", "Flowers", "Set fire to the rain", "Ta marinière", "La Goffa Lolita", "Non je n’ai rien oublié", "Quand on arrive en ville" ou encore "Secret"...

Ils interprèteront aussi un hymne inédit, concocté cette année par Patrick Bruel et Ycare, nouveau venu parmi les Enfoirés. Née en une nuit, la chanson "Jusqu’au dernier" promet de ne pas baisser les bras. À l’écoute, on reconnaît notamment les voix de Matt Pokora, Lara Fabian et Shy’m, qui réintègrent les Enfoirés pour l’édition 2024. Raphaël fait aussi son retour quand Santa, Claudia Tagbo et Gaëtan Roussel feront leurs débuts.

Sont également annoncées les présences exceptionnelles du rugbyman Antoine Dupont, du pilote de F1 Esteban Ocon et des danseurs étoiles Germain Louvet et Marc Moreau, accompagné du danseur Yvon Demol. Élément-clé dans la comptabilité des Restos, les concerts ont permis de rapporter plus de 11,3 millions d’euros sur l’exercice 2021-2022. À noter que le spectacle ne sera pas disponible en replay sur TF1+ après sa diffusion. Car chaque CD ou DVD vendu à l’issue de la diffusion du spectacle sur TF1 permet de financer 17 repas.